Sarà un’edizione incentrata su progetti dedicati al sociale, con un forte messaggio contro le guerre, la 27esima edizione di Castelbuono Jazz Winter, che si svolgerà dal 13 al 27 dicembre e che, oltre al borgo madonita, toccherà anche alcuni dei più suggestivi paesi della Sicilia. In programma 13 appuntamenti, di cui due dedicati al sociale con concerti all’ospedale Giglio di Cefalù e al reparto di chirurgia pediatrica del San Vincenzo di Taormina.

“Quest’anno Castelbuono Jazz Winter è dedicato alla pace – spiega il direttore artistico del festival, Angelo Butera – anche se i potenti non ascoltano nemmeno un grande uomo come Papa Francesco, noi abbiamo il diritto e il dovere di dire basta alla guerra. Per questo io vorrei prendere in prestito un brano degli anni ‘60 dei Giganti che dice ‘Mettete Dei Fiori Nei Vostri Cannoni’. Il programma scelto per questa edizione, infatti, è tutto dedicato alla pace, all’amore e quindi all’unione tra popoli. Con il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, abbiamo pensato di porre i riflettori anche su alcune realtà che necessitano di attenzione, come nel caso dell’ospedale san Vincenzo di Taormina, che non può chiudere perché un ospedale non è un’attività commerciale che deve rispettare dei parametri di distanza”.

“Gli appuntamenti all’interno degli ospedali sono importantissimi, soprattutto nel periodo natalizio – spiega il sindaco di Castelbuono Mario Cicero – i concerti all’ospedale Giglio già avvengono da tre anni, quello di Taormina diventa un tassello in più e dimostra che Castelbuono non ha mai avuto limiti di confini e di coinvolgimento in altre realtà. L’ospedale ha una rilevanza importantissima in una terra come quella siciliana, dove la sanità ha dei ritardi grossissimi, basta vedere le liste d’attesa. L’idea di essere vicini ai bambini che stanno male è dire chiaramente che i territori devono essere solidali”.

La rassegna, infatti, si aprirà il 13 dicembre, alle ore 16, con un concerto per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, per i loro genitori e per il personale sanitario della struttura. Protagonisti saranno i Palermo Spiritual Ensemble, che eseguiranno per l’occasione un concerto con alcuni dei brani capolavori del repertorio gospel. Il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo (Ccpm) dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, da tempo combatte contro la chiusura, tra proroghe per la sua prosecuzione delle attività, l’ultima delle quali scadrà il prossimo fine luglio.

Il Catelbuono Jazz Winter proseguirà il 20 dicembre alle ore 14,30, all’ospedale Giglio di Cefalù, con un concerto, anche in questo caso, dedicato ai degenti e al personale ospedaliero, dal titolo “The Xmas Concert”, che vede protagonista l’armonicista Giuseppe Milici, accompagnato da Aky Spadaro al pianoforte, Davide Inguaggiato e Fabrizio Giambanco alla batteria.

Castelbuono Jazz Winter anche quest’anno sarà diffuso in diversi comuni siciliani.

Giorno 20 dicembre, invece la sera a Castelbuono la stagione prosegue con Spirituals un concerto con Alessandra Salerno & Umberto Porcaro. Tutti i concerti in programma a Castelbuono si svolgeranno alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Vincenzo.

Il giorno successivo, il 21 dicembre, gli appuntamenti saranno due. Il primo sempre a Castelbuono con gli Ensemble Voices of Gospel ed il secondo al centro Nick La Rocca di Salaparuta con Skillie Charles Orchestra alle 18.

Il 22 dicembre, alla Chiesa San Vincenzo di Castelbuono, sarà la volta del concerto “A Swinging Christmas”, che vede protagonista il cantante Toni Piscopo, accompagnato dal pianista Riccardo Randisi, il contrabbassista Riccardo Lo Bue e il batterista Fabrizio Giambanco con un repertorio che propone alcune delle più belle canzoni di Natale.

Il 23 dicembre alle 17, ad Erice alla Chiesa di San Giuliano, concerto dell’ensemble vocale americano “The Gospel Soul Notes”, che andrà in replica alle ore 21, a Castellammare del Golfo.

Il 23 dicembre, Castelbuono Jazz Winter entrerà all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con un concerto dei I Dixie Kings, in programma alle 11. La dixieland accoglierà in musica tutti i turisti che quel giorno sbarcheranno a Palermo per trascorrere le festività natalizie.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, i “The Gospel Soul Notes” con la solista Pamela O’Neal, saranno, invece in concerto, alle 19,30, alla Chiesa del Santissimo Crocifisso di Giuliana. Il concerto andrà in replica anche il giorno successivo, per la festa di Santo Stefano, il 26 dicembre, al Centro Polifunzionale di Marineo.

La rassegna si concluderà il 27 dicembre, alle 18,30, alle Chiesa San Vincenzo di Castelbuono, con sempre con il concerto dei “The Gospel Soul Notes”.

In occasione della 27esima rassegna di Castelbuono Jazz Winter all’aeroporto Falcone Borsellino è stata inaugurata lo scorso 5 dicembre al settore arrivi la mostra dal titolo “Per terre assai vicine” (che resterà allestita fino al 12 gennaio). Esposte le foto e le storie di personaggi del mondo dello spettacolo, noti al grande pubblico, con origini siciliane, divenuti vere e proprie icone nel mondo.

