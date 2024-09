Saranno ben sette gli atleti della ASD Tiro a Volo 2020 Mazara a partecipare al Campionato Italiano di Società Prima Categoria FF.AA. & CdS che si svolgerà il prossimo 8 settembre presso l’impianto della TAV Conselice, in provincia di Ravenna. La Società guidata dal presidente Vincenzo Asaro è l’unica squadra siciliana ad esserci qualificata per partecipare allo stesso Campionato nazionale. A rappresentarla saranno i tiratori: Nicolò Feo, Mario Meli, Rosario Ingargiola, Francesco Ingargiola, Giuseppe Lotà, Antonio Polizzi e Gaetano Montalto. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso presidente Asaro: “la partecipazione al Campionato Italiano di I Categoria rappresenta il giusto riconoscimento anche al lavoro che stiamo compiendo in questi anni a seguito della gestione unica del Policampo mazarese di c/da Castelluzzo che intendiamo portare al livello top internazionale dopo aver organizzato, riscuotendo successo di partecipanti ed apprezzamenti dalla FITAV, due edizioni del Gran Premio del Mediterraneo. Prossima tappa –ha annunciato Asaro- il Trofeo delle Regioni che ospiteremo il 13 ottobre proprio a Mazara del Vallo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.