Concerto – testimonianza sulla “Bellezza dell’accoglienza” del pianista e compositore brasiliano Marcelo Cesena, nella mattinata dello scorso mercoledì 8 novembre 2023 all’Oratorio “San Filippo Neri” di Via Magenta a Canicattini Bagni, per gli studenti del locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” sede distaccata di Floridia.

L’inizia, come rende noto l’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del Comune, Marilena Miceli, è stata patrocinata dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza che a livello nazionale si occupa di accogliere, temporaneamente o definitivamente, persone che hanno bisogno di una famiglia, aiutandole a vivere il valore della famiglia come luogo fondamentale della crescita e dell’accoglienza della persona, operando nella convinzione che la famiglia sia una risorsa dentro una società che attraversa oggi una profonda crisi umana e culturale.

Un tema molto sentito a Canicattini Bagni “Città dell’Accoglienza”, nel termine più ampio, che da anni, grazie alle scelte e alle iniziative dell’Amministrazione comunale, oltre ad ospitare giovani migranti non accompagnati o donne in fragilità, garantendo loro un percorso di crescita che porta all’autonomia di vita, in una famiglia o formandosi una famiglia, con i propri Servizi Sociali sostiene e assiste le persone ed in particolare i più piccoli che hanno bisogno del calore e del valore educativo di una famiglia.

Il Maestro Cesena, le cui origini sono italiane, ha dedicato ai giovani studenti liceali di Canicattini Bagni non solo la sua musica, espressione di una florida creatività ed eredità culturale che attraversa continenti, frutto della sua storia vissuta in Brasile, in America e in Italia, ma anche, dialogando con loro, una preziosa testimonianza di vita e della bellezza dell’accoglienza.

Un ricordo positivo degli insegnamenti di un grande artista, hanno sottolineato gli studenti e i presenti, tra questi la Dirigenza scolastica e i docenti, alla fine di un concerto suonato con il cuore ed arricchito dall’esibizione al piano di due giovani studenti del Liceo, Gianmarco Sigona della 3° C e Sofia Monaco delle 3° B di Scienze Applicate, che si sono esibiti con grande entusiasmo.

