L’evento in collaborazione con l’Officina di studi medievali si terrà lunedì 28 settembre alle 17.30 nel salone della biblioteca diocesana di Monreale

Lunedì 28 settembre, alle 17.30, la biblioteca diocesana di Monreale ‘’Ludovico II de Torres’’ ospita la 15° edizione della settimana nazionale delle biblioteche.

L’incontro si inserisce nella cornice della manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Italiane Biblioteche (AIB) che quest’anno, con il tema “Bibliobrave – Biblioteche coraggiose”, celebra il valore di questi luoghi come presidi di cultura, inclusione e libertà.





L’Officina di Studi Medievali di Palermo, associazione culturale e casa editrice attiva dal 1980, in collaborazione con la biblioteca “Ludovico II de Torres”, ha accolto l’invito dell’AIB per organizzare un incontro a più voci, unendo esempi diversi di biblioteche “coraggiose” in una narrazione tra passato e futuro caratterizzata da dedizione e lungimiranza.

Il dialogo tra biblioteche implica fare rete e testimoniare il valore fondamentale assunto da Istituti specialistici, Fondi antichi e Biblioteche ecclesiastiche. L’evento rappresenta un atto dovuto al lavoro silenzioso dei bibliotecari, alle biblioteche, alla storia, alla memoria locale e al futuro.

Ecco il programma dettagliato dell’evento:





Saluti istituzionali

Mons. Gualtiero Isacchi | Arcivescovo di Monreale

Fabrizio Lo Verso | Assessore ai Beni e alle Attività Culturali del Comune di Monreale

Modera:

Giusi Sinagra | Direttrice della Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali di Palermo

Introduzione:

Marzia Sorrentino | Responsabile della Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali

Il coraggio di re-sistere. Custodi di memoria, spazi di futuro





Interventi:

p. Diego Ciccarelli | Presidente dell’Officina di Studi Medievali, Palermo

Libri “catenati”. Conservazione, fruizione e recupero di biblioteche monastiche

dom Mariano Colletta | Direttore della Biblioteca Pax, San Martino delle Scale – Monreale

Dalla diaspora del patrimonio librario al laboratorio di restauro

don Giuseppe Ruggirello | Direttore della Biblioteca Ludovico II de Torres, Monreale

Sentieri che si biforcano tra gli scaffali. Rotte di serendipità tra memoria e internet

Giuseppe Cangemi | Direttore dell’editrice diocesana “Edizioni Domus Aurea Monreale”

Caratteri di speranza. Editare libri come atto di fede e di coraggio

Enza Agrusa | Referente della Biblioteca parrocchiale Vincenzo Evola, Balestrate

Custodi di storie, ponti di comunità: la biblioteca parrocchiale come presidio culturale di coraggio e relazione

Visita guidata a cura di Valeria Mercurio

Luogo: Biblioteca diocesana ”Ludovico II de Torres”, Via Arcivescovado, 90046, Monreale, 2

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