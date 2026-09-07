Mercoledì 9 settembre alle ore 19, negli spazi di Di Martino Villa presso Villa Zito, in via Libertà 50 a Palermo, sarà presentato il libro “La Camera blu. Amori e misteri tra i vicoli di Palermo” di Valeria Giarrusso, pubblicato da Torri del Vento Edizioni.

L’iniziativa è promossa dall’Inner Wheel Club di Palermo Normanna – Distretto 211 Italia, International Inner Wheel.

A moderare l’incontro sarà Angela Fundarò, presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna.





Interverranno il giornalista Felice Cavallaro, il restauratore Franco Fazzio e il compositore Giuseppe Mazzamuto. La serata sarà arricchita dalle letture dell’attore Orio Scaduto e dall’accompagnamento musicale del mandolinista Mauro Schembri. Interverrà inoltre l’autrice Valeria Giarrusso, che racconterà i luoghi, le atmosfere e le tracce di memoria che hanno ispirato la storia.

Il romanzo conduce il lettore nel cuore più affascinante e misterioso di Palermo, tra vicoli, passioni, suggestioni e memoria di luoghi carichi di storia.

La narrazione prende spunto dalla scoperta della Camera delle Meraviglie, straordinario ambiente palermitano che ha alimentato negli anni studi, curiosità e interpretazioni e che nel romanzo diventa l’origine di una trama sospesa tra amore e mistero.

Luogo: Villa Zito, Via della Libertà 52 – 90144 Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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