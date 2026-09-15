Palermo 15 settembre 2026 – La campagna nazionale “Non c’è turismo senza di noi” giunge nel palermitano con due iniziative organizzate dalla Filcams Cgi Palermo per dare voce a chi lavora tra le quinte, dietro la filiera turistica, troppo spesso con pochi diritti e poche tutele. Due gli appuntamenti principali. A Palermo, domani, dalle ore 15.30 alle ore 18,30, con ritrovo in Piazza Verdi, nei pressi del Teatro Massimo, delegati e attivisti percorreranno le vie del centro distribuendo gadget e materiale informativo, con il supporto del camper itinerante della campagna. E venerdì 18 settembre, la campagna prosegue a Cefalù, dalle ore 10 alle ore 13, sul Lungomare Giuseppe Giardina, nei pressi di Piazza Cristoforo Colombo, con la distribuzione di gadget e materiale informativo anche per le vie del centro storico e la presenza del camper.

Non c’è turismo senza chi lavora, senza cameriere e camerieri di sala, senza cuochi e pizzaioli, bagnini e bagnine, receptionist, lavoratori della cultura, baristi e baristi, lavapiatti, che chiedono condizioni dignitose, contratti regolari, stabilità, valorizzazione professionale.

“L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori dell’intera filiera turistica e richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire lavoro regolare e di qualità, diritti, tutele, stabilità occupazionale e riconoscimento delle professionalità – spiegano per la Filcams Cgil Palermo il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario organizzativo Manlio Mandalari – L’iniziativa è promossa anche per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di garantire nel settore un lavoro di qualità, fondato sul rispetto dei diritti e delle tutele, sulla regolarità dei rapporti di lavoro, sulla stabilità occupazionale e sulla piena valorizzazione delle professionalità. Non può esservi, infatti, un turismo realmente sostenibile e di qualità senza riconoscere il contributo determinante delle tante figure professionali che, spesso lontano dai riflettori, ne assicurano quotidianamente il funzionamento”.

A questi due momenti principali si affiancheranno ulteriori “incursioni itineranti sul territorio”, attraverso le quali la Filcams Palermo porterà direttamente tra cittadini, turisti, lavoratrici e lavoratori i contenuti e i materiali della campagna.

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