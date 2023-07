Dopo il successo della partecipazione al Festino di Santa Rosalia e alla “Traviata” di Danisinni la Cantoria del Teatro Massimo, sarà protagonista insieme al Coro di voci bianche del concerto in programma martedì 25 luglio alle 20:30 in Sala Grande. Le due formazioni giovanili dirette dal Maestro del Coro Salvatore Punturo eseguiranno brani sacri e profani: dall’Ave Maria di Brahms, al blues Bring me little water, Sylvie, che prevede una parte di body percussions, a brani tratti da colonne sonore di film celebri come “Les Choristes” di Bruno Coulais o Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Ad accompagnarle al pianoforte è il Maestro Giuseppe Ricotta, autore di alcuni dei brani in programma. Biglietti da 20 a 10 euro.

Direttore Salvatore Punturo

Cantoria e Coro di voci bianche del Teatro Massimo

Pianoforte Giuseppe Ricotta

Voce recitante Alessandra Urrata

PROGRAMMA

Ennio Morricone Nuovo Cinema Paradiso (SE)

Lead Belly Bring Me Little Water Sylvie

David Lang da Love fail, n. 1. He was and she was

Bob Chilcott Can you hear me?

Johannes Brahms Ave Maria

Antonio Fortunato Il Signore è il mio pastore

Giuseppe Ricotta Be Silent

Bruno Coulais Vois sur ton chemin

Bruno Coulais Compère Guilleri

Giuseppe Ricotta Agnus Dei da Anima Mundi

Ola Gjeilo Tundra

Giuseppe Ricotta A la fimminisca

Giuseppe Ricotta Rosalia

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.