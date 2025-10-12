“La Cassa Edile, come Ente che opera nella città di Palermo rappresentando lavoratori e imprese, esprime il più profondo cordoglio per la tragica e insensata uccisione del giovane Paolo Taormina, avvenuta nella nostra città. Un gesto di violenza che scuote le coscienze e richiama tutti a una riflessione profonda sul valore della vita, sul rispetto reciproco e sul lavoro di rigenerazione educativa e culturale che va fatto.

È urgente e necessario investire con decisione sulla cultura del vivere civile, sulla formazione delle coscienze e sul senso di comunità. Solo attraverso l’educazione, il dialogo e la responsabilità condivisa potremo costruire una società più giusta e sicura.

In questo momento di dolore e smarrimento per la città, la Cassa Edile di Palermo ribadisce la propria disponibilità a collaborare attivamente e a fare rete con tutte le istituzioni del territorio, per promuovere insieme percorsi di legalità, solidarietà e coesione sociale. Tendiamo la mano alla città, certi che solo uniti si possa affrontare la sfida di un futuro migliore”.

