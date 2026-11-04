Proseguono gli incontri culturali dedicati alla scoperta della Cattedrale di Cefalù, promossi nell’ambito del ciclo “La Cattedrale di Cefalù nel tempo. Itinerari di conoscenza”.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 novembre, alle 19, all’interno del Duomo di Cefalù (PA), con una tavola rotonda dal titolo “L’arredo liturgico della Cattedrale di Cefalù. Documenti, analisi stilistica, ipotesi”, a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cefalù e dell’Archeoclub d’Italia – Sede di Cefalù.

Durante l’incontro, moderato da Stefania Randazzo, Presidente Archeoclub d’Italia – Sede di Cefalù, interverranno Valerio Di Vico, Responsabile Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù; Giuseppe Fazio, PhD Storico dell’Arte; Adriano Napoli, PhD Storico dell’Arte; don Pietro Piraino, Direttore Archivio Storico Diocesano Cefalù e Salvatore Varzi, Archivio Fotografico e Fototeca Varzi & Brunetti.





Le conclusioni saranno affidate a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

L’idea di promuovere un ciclo di incontri dedicati all’approfondimento della storia e del patrimonio artistico della basilica normanna nasce dall’esperienza del convegno sull’“Eredità Universale di Ruggero II”, che nel febbraio 2027 giungerà alla sua ottava edizione. Si tratta di un percorso di studio e confronto sulla Cattedrale non solo come monumento di straordinaria bellezza ma come patrimonio da conoscere e custodire.

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