Palermo 9 febbraio 2024 – Proseguono gli incontri della Cgil con l’amministrazione comunale e le forze politiche sui temi e le emergenze che investono la città. Dopo l’incontro col sindaco Roberto Lagalla, alla presenza anche di Cisl e Uil, e del direttore generale Eugenio Ceglia, oggi la Cgil Palermo ha incontrato i consiglieri delle opposizioni ribadendo l’importanza dell’interlocuzione dell’amministrazione comunale con le parti sociali e stabilendo le basi per un’azione comune.







La Cgil ha spiegato che il confronto col sindaco, atteso da un anno e mezzo, è arrivato dopo l’annuncio di un’autoconvocazione del gruppo dirigente del sindacato sotto una sede istituzionale del Comune. E che la stessa richiesta di incontro è stata avanzata anche al presidente del consiglio comunale. Intenzione della Cgil è di completare il giro anche con gli atri gruppi della maggioranza del consiglio comunale. E prossimamente ci sarà anche un incontro con la Prefettura.





“Mai si era arrivati prima a dover sollecitare in questo modo una richiesta d’incontro. – ha detto il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, presente all’incontro con i consiglieri dei banchi dell’opposizione assieme ai componenti della segreteria Laura Di Martino e Dario Fazzese – Il sindaco si è dichiarato disponibile ad aprire la discussione su singoli temi. Ma non crediamo che il sindacato abbia la stessa valenza di un comitato civico: alcuni temi come quello della salute e della sicurezza, dai medici e infermieri aggrediti nei pronto soccorso, ai rider derubati durante le consegne, non possono non essere trattati che con i rappresentanti dei lavoratori. L’amministrazione ha il diritto e il dovere di interloquire con chi vuole, con le parti datoriali e con l’associazionismo diffuso. Ma escludere a priori un dialogo con le parti sociali è disarmante. L’incontro col primo cittadino ci ha lasciati moderatamente soddisfatti, il sindaco ha fatto l’elenco delle cose fatte e non fatte dalla precedente amministrazione e ha preso atto delle nostre richieste, contenute in un documento, in cui si tracciano le nostre priorità”.





“Abbiamo chiesto in pratica – aggiunge Ridulfo – di affrontare con l’amministrazione i fatti di interesse generale che si incrociano con le questioni che riguardano il bilancio, le aziende partecipate, il Pnrr. Scelte strategiche riguardano direttamente le condizioni dei lavoratori diretti e indiretti. Se l’amministrazione, nel piano di riequilibrio, prevede di diminuire fino al 30 per cento le somme per la contrattazione integrativa nelle partecipate, riteniamo sia una questione che tocca le tasche dei lavoratori. Se non si stabilizzano i lavoratori precari o non si fanno le assunzioni che servono per attuare il Pnrr, si sta provocando un danno in prospettiva alla città, non si creano le condizioni per il suo sviluppo futuro”.





La Cgil ha già inviato al sindaco due richieste di incontro specifico sul bilancio e sulle partecipate. E nei prossimi giorni attende un riscontro.





“Se non avremo risposte, continueremo il pressing fino alla mobilitazione dei lavoratori – prosegue Ridulfo – L’obiettivo è avviare la discussione, ognuno per le proprie competenze, su tutti i temi di interesse collettivo. Pensiamo di essere parte di questa collettività e vogliamo partecipare e dire la nostra. Poi l’amministrazione farà le sue scelte e anche noi ci determineremo di conseguenza, in un’azione comune con le altre organizzazioni sindacali con le quali c’è una condivisione di massima e una serie di richieste unitarie avanzate”.





Al sindaco inoltre la Cgil ha chiesto di affrontare alcune emergenze sociali. La Filt Cgil, categoria die trasporti, e Nidil Cgil, categoria dei lavoratori atipici, hanno chiesto un incontro sui rider con gli assessori competenti Carta e Forzinetti. “C’era un impegno preso dall’amministrazione per realizzare davanti alla Casa dei Rider della Cgil uno spazio per la sosta di bici e altri mezzi dei rider. Stiamo ancora aspettando – continua Ridulfo – E la Fp Cgil dopo tante richieste senza riscontro ha indetto per il 20 febbraio un sit-in sotto palazzo Comitini. Anche la Fillea è in attesa di un incontro con il sindaco e l’assessore a Lavori pubblici Orlando per un protocollo di legalità su appalti e subappalti, contro il rischio di infiltrazioni. In altre città si è fatto e da noi ancora no”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.