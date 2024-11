La Cisl Fp Palermo Trapani ha tagliato il traguardo dei 10.600 iscritti, grazie ai 1061 iscritti dell’Asp di Palermo e ai 651 dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Il dato è stato presentato ieri nel corso del consiglio generale della Federazione provinciale del Pubblico impiego, svoltosi all’Abbazia di San Martino delle Scale, con la partecipazione di: Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia e Maurizio Petriccioli, segretario generale della Cisl Fp nazionale. “Questo dato è frutto del grande impegno di tutto il gruppo dirigente e di tutti i delegati che in ogni luogo di lavoro sono riusciti a radicare la presenza della Cisl – commenta il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci – che oggi conferma di essere un punto di riferimento per i lavoratori”.“La nostra Federazione a tutti i livelli è in crescita – afferma il segretario generale della Cisl Fp Maurizio Petriccioli – perché viene riconosciuto il nostro impegno a sostegno e a tutela dei diritti dei lavoratori, senza pregiudizi o preconcetti, ma con senso di responsabilità e di partecipazione. Ci prepariamo al prossimo rinnovo delle Rsu, partendo da un risultato importante e soddisfacente”.

