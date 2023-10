Un piccolo assaggio della ormai storica “Cittadella dell’artigianato” di Confartigianato Palermo in occasione delle festività dei morti, in piazza Verdi, a Palermo. Mostre e laboratori nel palinsesto della manifestazione “Notte di Zucchero 2023”, evento che abbraccia tradizione, cultura e spettacolo portando in scena un mix di emozioni e atmosfere suggestive in occasione della festa dei Morti.

Confartigianato Imprese Palermo ha allestito la propria “cittadella” lateralmente al teatro Massimo, su piazza Verdi. Gioielli, coppole, dolci e creazioni artigianali diventano punto di attrazione per passanti e turisti.

In collaborazione con Euroform, scuola di formazione professionale, verranno organizzati anche dei laboratori per bambini, con uno sguardo al passato rispettando la tradizionale festa dei morti ancora molto sentita nel nostro territorio, ma guardando al mondo di oggi che affascina i più piccoli con le maschere e i travestimenti di Halloween. Nel corso delle attività di laboratorio, previste per il 31 ottobre e il 2 novembre a partire dalle 17,30, i bambini saranno guidati nella realizzazione della frutta di martorana, dall’impasto alla creazione delle forme fino alla pittura. Ma ci sarà anche chi si occuperà di dare spazio alla loro creatività facendo realizzare le maschere mostruose di Halloween. Un laboratorio sarà dedicato poi al trucco e parrucco con i docenti specializzati di Euroform.

La mostra sarà fruibile fino al 5 novembre 2023. Poi appuntamento a dicembre per la fiera di Natale, sempre firmata Confartigianato.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.