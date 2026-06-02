Catania- Dopo il successo alla IX edizione del Festival del Teatro Cristiano di Budapest la Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli ripropone a Catania sabato 6 giugno, alle ore 21.00, nell’antico chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù, l’epica storia su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “A Valli, ovvero la morte dei paladini a Roncisvalle“.

“Giuseppe Pitrè– spiega Alessandro Napoli- osservava che la rappresentazione della morte di Orlando e dei paladini a Roncisvalle, vissuta con intensa commozione dal pubblico tradizionale dell’Opera dei Pupi, si collocava in una prospettiva sacra”.

La cristomimesi di Orlando nella messinscena dell’Opera dei Pupi catanese veniva ulteriormente amplificata: tre volte egli squillava l’Olifante, così come Cristo cadeva tre volte nella Via Crucis, veniva assistito da un angelo come Cristo nell’Orto del Getsemani e infine risorgeva, seppur temporaneamente, per riconsegnare la spada a Carlo Magno.

“Gli spettatori, tristi e silenziosi, – continua Fiorenzo Napoli-non di rado si mettevano a piangere e vivevano l’episodio di Roncisvalle come un rito, identificando Orlando con Gesù Cristo, i suoi compagni paladini con i dodici apostoli e il falso traditore Gano con Giuda, secondo una simbologia cristologica già presente nelle antiche fonti letterarie, per le quali Orlando era un’immagine di Cristo in armi”.

Il massacro dei paladini a Roncisvalle ha lasciato nel cuore e nell’animo dei catanesi traccia così forte da diventare proverbiale. I pupari chiamano ellitticamente la rappresentazione di Roncisvalle “A Valli”, e ancora oggi i catanesi, per indicare eventi disastrosi, usano dire abitualmente: “È successa la Valle”.

“La tragedia di Roncisvalle – conclude Alessandro Napoli – con la sua atmosfera solenne di sacralità, insegna che il male nel mondo è sempre in agguato, ma che comunque si deve a tutti i costi contrastare. Questa messa in scena moderna ripropone i valori fondanti dell’amicizia e della rettitudine: i “fratelli paladini” affrontano insieme pericoli e avversità affermando il valore dei grandi Ideali, “Perché mai la Giustizia deve cedere il passo all’imbroglio, la Tolleranza alla falsa prudenza, la Verità alla menzogna e all’inganno, la Virtù del comando alla prepotenza volgare del potere”, come facciamo dire a Orlando nel copione che abbiamo scritto con Fiorenzo”.





Info e prenotazione

3470954526

Costo biglietto adulti 10€

bambini under 12 5€

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