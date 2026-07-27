Dopo il successo dello scorso inverno la Compagnia Proscenio di Manuel Giunta a grande richiesta domenica 2 agosto, alle ore 20.30, al Centro Anziani di Lineri all’interno degli eventi organizzati dal Comune di Misterbianco replicherà l’esilarante commedia francese “La cena dei cretini” di Francis Veber.

La regia di Andrea Giuffrida, coadiuvato dell’assistenza di Bernadette Giunta, metterà in scena l’antico adagio “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, dove i vizi e i lazzi della borghesia parigina, ma potrebbe essere qualsiasi borghesia, si ritorcono su uno dei suoi epigoni, Brochant, che rimane travolto dai comportamenti sconclusionati, sebbene spontanei e condotti a fin di bene, del malcapitato cretino Pignon.





“È un riso amaro dentro una cornice riflessiva sui rapporti umani e sulle relazioni di potere sociale- dichiara il regista Andrea Giuffrida- non ci sono né buoni né cattivi, ma uomini che colgono l’occasione per migliorarsi, superando i propri limiti”.

Sulla scena, curata da Balsamo, un nutrito cast di attori capitanato da Manuel Giunta, nel ruolo del protagonista insieme a Mirko Marotta e composto da Silvana Lanza, Pino Squillaci, Fabrizio Savoca, Chiara Compagnini, Andrea Giuffrida, Andrea Sergi e Claudia Visalli che sulle luci di Angelo Pulvirenti e il service Emp Mangement, accompagneranno il pubblico in un esilarante viaggio teatrale costruito su un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l’alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali.

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