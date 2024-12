Non c’è limite alla magia del Natale in Croazia alla scoperta dei mercatini e delle atmosfere da sogno: colori, luci, profumi e divertimento

La destinazione turistica croata è una meta vicina e desiderabile ed è individuata come una destinazione dove tutti i turisti possono trovare quello che desiderano fare. Dai famosi mercatini di Natale alle splendide celebrazioni sul mare, la Croazia è piena di momenti magici per vivere l’atmosfera dell’Avvento. Ogni borgo e ogni città racconta la sua storia attraverso le decorazioni per l’albero e la casa, i regali fatti a mano e i prodotti tipici. Ha dichiarato la Direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic : «Nonostante il fatto che la maggioranza di noi associ la Croazia al sole ed al mare è magica in ogni stagione dell’anno. Offre cultura e intrattenimento, in inverno si ha l’imbarazzo della scelta tra molte attività, mostre, concerti e spettacoli teatrali oltre a feste di strada e balli in maschera. Siccome porta bene iniziare il nuovo anno con stile, passare le ferie invernali in Croazia è la miglior decisione che si possa prendere». La Croazia continua a stupire con atmosfere incantate e toccanti tradizioni. Come si festeggia il Natale in Croazia e quali sono i luoghi più belli da visitare? La gioia, la magia e l’entusiasmo natalizio, sono sentimenti che si provano in attesa della notte più magica dell’anno. Il suono delle musiche e dei canti di Natale, passeggiando fra le viuzze è impossibile non sentire intensamente una reciproca vicinanza con il prossimo e il calore delle Feste in arrivo. Questa atmosfera speciale è percepita e sempre più apprezzata anche dai turisti che sono alla ricerca dell’atmosfera natalizia in Croazia, piena di momenti magici, luci scintillati in un’atmosfera che riscalda le giornate. Ecco un itinerario tra alcuni dei mercatini di Natale più incantevoli della Croazia e a ciò che li rende speciali. A Zagabria, il capoluogo, non c’è posto migliore in Europa per cominciare il mese di dicembre. Strade, piazze, parchi, ovunque ci si può scaldare con una tazza di vin brûlé o di cioccolata calda. Tutta la città sembra come se fosse uscita da una favola. Il tintinnare di campanelli natalizi e il profumo di biscottini al miele e di vino caldo la città offre una vasta gamma di eventi e spettacoli che soddisferanno anche i più esigenti. Divertimento, cibo squisito, eventi singolari, arte, nonché una vera atmosfera festiva. Tutta la città vivrà ancora una volta un clima di festa dal trenta novembre al sette gennaio.

https://www.adventzagreb.hr/it/

In Istria durante il periodo natalizio vi sono numerose manifestazioni anche per i più piccoli e per quelli più grandi in quasi tutte le principali città. Le strade e le piazze sono addobbate con magiche decorazioni luminose, il profumo delle frittelle attirano tanti visitatori, mentre le numerose attività si aggiungono alla magica atmosfera festiva. La meravigliosa città di Rovigno a dicembre si trasforma in una vera fiaba natalizia, con tanta musica dal vivo, concerti e mostre. Qui si può vivere la storia e conoscere il patrimonio culturale e il suo fascino moderno.

https://rovinjadvent.com/it

L’Avvento di Pola inizierà il primo dicembre e durerà fino al sei gennaio.

Ai luoghi già tradizionali dell’Avvento, come la Piazza Port’Aurea, i Giardini, il mercato di Pola e il Parco della Città di Graz i visitatori potranno godere di panorami e di elementi scenografici unici, realizzati a mano esclusivamente per la nuova location: l’Arena di Pola con 1200 m² di gradinate di pietra arricchite da 111 alberi di Natale illuminati.

L’atmosfera natalizia avvolge anche la regione del Quarnaro. L’Avvento più bello con tutta la famiglia in riva al mare. Opatija tra dicembre e gennaio si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba con la sua bellezza senza tempo. Gli schiaccianoci giganti nelle loro divise rosse, una pista di pattinaggio a pochi passi dal mare, numerose mostre, programmi musicali e teatrali, i canti natalizi che accompagnano i visitatori lungo le loro romantiche passeggiate tra gli splendidi addobbi luminosi. Tutto questo fa parte dell’atmosfera eccezionale che rende l’Avvento a Opatija una delle mete invernali da non perdere. La magia natalizia si avverte in ogni angolo della città, una nuova fiaba che quest‘anno inizia il ventinove novembre fino al sei gennaio

https://www.visitopatija.com/it/avvento-ad-abbazia/

Per chi vuole assaporare la magia del Natale in Dalmazia dal ventiquattro novembre al due gennaio la città di Zara diventa in un vero e proprio paese delle meraviglie invernali, con concerti di Natale, seminari, spettacoli teatrali e tanti cibi gustosi. Durante la notte di San Silvestro l’intera città si trasforma in una grande festa.

https://zadar.travel/advent/

A Spalato, città imperiale dove sembra che il tempo si sia fermato, dal trenta novembre al sei gennaio si rivive il passato godendosi il presente in attesa con gioia del futuro con una passeggiata nelle sue vie storiche. La celebrazione dell’Avvento, quest’anno è all’insegna del motto “A te e ai tuoi”. Il desiderio è che questo periodo, sia pieno di momenti e ricordi arricchiti e condivisi con i propri cari. L’atmosfera sarà ulteriormente esaltata dal Peristilio decorato, dalle Cantine di Diocleziano e dalla Riva illuminata, mentre la festa di Capodanno sulla Riva sarà caratterizzata da un concerto di Dubioza Kolektiv, realizzando un finale d’anno indimenticabile.

https://visitsplit.com/en/6434/advent-in-split-2024-announcement

Dubrovnik a dicembre è completamente diversa rispetto ai mesi estivi. È una città con una ricca storia, una cultura diversificata e numerose attrazioni, nel periodo dell’Avvento ci sono molte attività nei suoi musei, teatri, mercati e piazze. Passeggiare lungo le famose mura, fra cultura e divertimento con concerti ed eventi culturali. In questa città si terrà l’11ma edizione del Dubrovnik Winter Festival che quest’anno si svolgerà dal trenta novembre al sei gennaio. Il Capodanno 2025 si annuncia spettacolare sullo Stradun con l’esibizione del musicista rock italiano Adelmo Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero, e con Toni Cetinski.

Nella Croazia centrale Varaždin, la città degli angeli e antica capitale della Croazia, trasmetterà la sua allegria natalizia per tutto il centro storico con il divertimento e il romanticismo. L’Avvento a Varaždin offre un’esperienza invernale indimenticabile per tutte le generazioni dal ventinove novembre al sei gennaio con la sua magia speciale, trasformando le fredde giornate invernali in cuori caldi per tutti coloro che la visitano.

https://www.adventuvarazdinu.com/

Osijek è uno dei gioielli della Slavonia la magia dell’Avvento di Osijek, che durerà dal trenta novembre al trentuno dicembre, riempirà i cuori di calore ed eccitazione, e la città sulla Drava sarà avvolta nei suoi splendidi colori scintillanti. L’Avvento a Osijek quest’anno porta con sé la magia degli auguri che si diffonderanno in tutta la città e ben oltre i suoi confini. Attraverso un gesto semplice ma sentito, i visitatori avranno l’opportunità di trasmettere i propri messaggi e desideri alla famiglia, agli amici e ai propri cari, ovunque si trovino. Nella Cupola degli Auguri i visitatori potranno scegliere biglietti di auguri appositamente progettati e scrivere gli auguri ai loro cari. Potranno anche scattare foto postando sui social o inviando un biglietto di auguri digitale, partecipando ad una ricca estrazione di premi, oltre a lasciare il proprio augurio sul Muro degli Auguri in modo che tutti possano vederli. I biglietti d’auguri inseriti nella cassetta postale apposita verranno inviati agli indirizzi in Croazia e all’estero dall’Ufficio comunale di Osijek.

https://www.tzosijek.hr/advent-u-osijeku-2024-1426

Per ulteriori informazioni:

https://croatia.hr/it-it/croatia-feeds/venite-a-provare-la-magia-dell-avvento-in-croazia

Opatija Avvento foto Vasja Pinzovski; Varazdin foto Julien Duval

Harry di Prisco





