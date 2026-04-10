“Difesa della qualità, della dignità, del lavoro. E lotta al caporalato, una malapianta che infesta l’agricoltura nel nostro territorio”.

Sono due punti-chiave nella relazione di Maria Concetta Di Gregorio, confermata oggi segretaria generale della Uila Ragusa. Il congresso dell’organizzazione Uil di categoria s’è tenuto a Chiaramonte Gulfi, dov’è stata eletta pure la Segreteria che collaborerà con Maria Concetta Di Gregorio ed è composta dal segretario generale aggiunto Giovanni D’Avola e da Giovanni Dicaro. Tesoriere, Luisa Biagia Bellassai.





Presente il segretario organizzativo della Uila Sicilia Enzo Savarino, l’assemblea delle delegate e dei delegati sindacali iblei è stata conclusa dal segretario nazionale della Uila Gabriele De Gasperis che ha, fra l’altro, affermato: “In un’epoca di sempre maggiore incertezza, emerge la centralità di valore anche sociale del cibo. Per questo, noi della Uila riteniamo indispensabile costruire filiere efficienti che sappiano valorizzare la bontà delle produzioni made in Ragusa, in Sicilia, in Italia enfatizzandone le qualità etiche e di equità sociale. Da una delle province-simbolo dell’agricoltura siciliana vogliamo ora far ripartire l’impegno alla costruzione di un settore che sappia essere finalmente attrattivo per le nuove generazioni e sia in grado di garantire formazione per affrontare le sfide del futuro”.





Maria Concetta Di Gregorio nel suo intervento ha sottolineato la necessità di “sostenere politiche di sviluppo che valorizzino le filiere locali agricoli e investire sulla formazione professionale innanzitutto per garantire ai giovani quel diritto di restare che è oggi negato”. Quindi, ha parlato di “una presenza sempre più forte del sindacato perché sempre più vicina alla persone” nel comparto forestale e in quello dell’industria agroalimentare.

Giovanni D’Avola, presente anche nella qualità di segretario Uil Sicilia con delega sul territorio ibleo, ha dichiarato: “La provincia di Ragusa si conferma cuore pulsante dell’agroalimentare siciliano. Il nostro impegno è contribuire a consolidare questo primato, attraverso le battaglie promosse dalla nostra organizzazione per garantire sicurezza, legalità e combattere lo sfruttamento, ancora purtroppo presente nel settore”.

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