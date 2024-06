Palazzolo Acreide. Sarà presentata domenica 23 giugno la mostra dell’artista palazzolese Enzo Nieli, dedicata alla devozione e alle tradizioni connesse alla festa di San Paolo Apostolo, patrono di Palazzolo Acreide.

La conferenza di presentazione si terrà presso i locali del Salone Santa Caterina, in piazza Aldo Moro, a partire dalle ore 19:30.

L’iniziativa rientra nella programmazione delle attività culturali “Palazzolo è”, voluta dall’assessorato alla cultura di Palazzolo, e si svolgerà all’interno delle celebrazioni e degli eventi legati alla imminente festa di San Paolo.

Sono previsti gli interventi istituzionali di Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide, e di Nadia Spada, vicesindaca e assessora alla cultura. Luana Aliano, docente e storica dell’arte, approfondirà l’interpretazione artistica e gli aspetti tecnici delle opere. Coordina Fabio Fancello, comunicatore culturale e ricercatore.

La mostra rimarrà aperta dal 23 giugno al 15 luglio, presso i locali di via Dietro Matrice, 37, nelle fasce orarie dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 21:00.

Palazzolo Acreide, 16 giugno 2024

Notizie biografiche e curriculum vitae artistico

Enzo Nieli è pittore, scultore e mosaicista, nato a Palazzolo Acreide nel 1947, dove vive e lavora.

A 13 anni, mentre frequentava la locale scuola di “Avviamento professionale”, apprende “l’Arte” presso una bottega artigianale. Dall’esperienza di bottega, sorretto da una forte poliedrica vena artistica nasce il Nieli artigiano, pittore, scultore, restauratore di mobili, di sculture e di statue lignee, nonché di dipinti antichi.

Ha esposto in numerose manifestazioni artistiche, conseguendo ottimi risultati, come testimoniano i molti premi ed i lusinghieri giudizi espressi da critici qualificati in diverse pubblicazioni specializzate.

1969, Premio Regionale di Pittura (Brucoli) – 1970, 1ª estemporanea di Pittura Premio Ascensione (Floridia), Concorso Nazionale di Pittura estemporanea (Pachino), 2ª Mostra d’Arte senza barriera (Siracusa), Mostra di Pittura Omaggio a “Brucoli” – 1971, 2ª Mostra Nazionale Sport nell’Arte (Foggia), 2ª Biennale Europea di pittura sul Paesaggio (Sondrio), 1ª Biennale d’Arte Contemporanea (Santa Maria Capua Vetere), XIV Mostra Nazionale di Pittura e scultura ENAL Aquila (Caserta), 6ª Mostra Nazionale d’Arte Sacra per la casa (Piacenza), III Mostra Internazionale d’Arte figurativa Premio Vesuvio (Torre del Greco, Napoli), XII Premio Nazionale di Pittura (Acitrezza) – 1972, Concorso Nazionale di Pittura (Parma), 2ª Edizione Premio Comune di Lesa, Omaggio a Salvatore Dalì (Lago Maggiore), Personale di Pittura e scultura (Palazzolo), III Trofeo di Pittura e Scultura, Palazzo delle Esposizioni (Roma), 2ª Collettiva Regionale d’Arte Figurativa (Floridia), 13ª Biennale d’Arte Sacra (Pompei) – 1973, 1ª Mostra Artigiana S. Paolo (Palazzolo), Premio di Pittura “La Villetta” (S. Agata Li Battiati) – 1974, Collettiva d’Arte (Priolo) –, 1ª Biennale di Pittura (Siracusa), Premio Internazionale di Pittura (Siracusa), Premio Internazionale di Pittura “Leonardo” Salice Terme (Pavia), Personale di Pittura e scultura al centro d’Arte “Il Putto” (Palermo) – 1975, Personale Patrocina dalla Pro-loco (Palazzolo), Collettiva d’Arte al Club della Stampa (Catania), la Rassegna Nazionale d’Arte “Villa Politi” (Siracusa), 1ª Edizione estemporanea pittura e disegno (Avola) – 1976, Personale di Pittura e Scultura “Il Convegno” (Ragusa) – 1977, Personale (Firenze), Bipersonale Club della Stampa (Catania), 2ª Rassegna Nazionale “Iblea” (Ragusa), Premio Moretto (Broscia), Gran Premio “I cavalieri del progresso” (Roma) – 1978, Premio Forte Campana (Siracusa), Premio Primavera “G. Sorano” (Siracusa), Il Premio S. Giovanni (Ragusa), Premio “I protagonisti della Pittura Contemporanea” (Pompei) – 1979, Premio Montecitorio (Roma), 1° Oscar Internazionale dei “Due Mondi” (Firenze) – Personale Calleri del Banco di Sicilia (Palermo), 4ª Mostra Interprovinciale d’Artigianato (Siracusa)- 1° Premio Internazionale “Gabbiano d’Oro” (Maglie) – 1980, 5° Concorso Nazionale di Pittura “Mille Pini” (Pellegrino Parmense) – Premio “Primavera” Giuseppe Sorano (Siracusa), Premio Sant’Ambroeus (Milano) – 1981, 3° Premio Internazionale l’Arco d’Oro ( Milano) – 1981, 6° Premio Internazionale di Pittura “Italia Francia” (Viareggio), 5ª Rassegna Nazionale d’Arte Contemporanea “Iblea” (Ragusa) – 13ª Mostra Internazionale Premio ASLA (Palermo) – 1982, Concorso Internazionale Manifesto l’8° centenario della nascita di San Francesco (Assisi), Personale aspetti caratteristici della festa di San Paolo scuola media Palazzolo A., 2ª Biennale Nazionale di Pittura Grafica ed altre espressioni artistiche (Casalmaggiore) – Mostra Nazionale di Pittura “ S. Francesco Oggi” (Modica), Premio Marco Aurelio (Roma) – 1983, Premio Internazionale “Porta dei Leoni” (Reggio Calabria) – 3ª Mostra Collettiva di pittura e scultura (Priolo Gargallo) – Collettiva di Artisti Contemporanei, Galleria II Babuino (Porto Recanati) – Mostra Collettiva di autori contemporanei Palazzo Ottoni (Matelica) – 1ª Mostra Arte per Roma capitale Cinecittà Due (Roma) – Mostra documentaria sui “Santoni di Akrai” (Palazzolo A.) – 2006, Mostra retrospettiva, artigianato artistico: pittura e scultura dal 1976 al 2006 (Palazzolo A.) – 2007, Mostra documentaria sui “Santoni” di Akrai (Palazzolo A.) – 2008, Mondo verghiano Palazzo Trao (Vizzini) – 2009, Fra’ Giuseppe “Colori e segni di una esistenza ascettica” (Buscemi) – 2011, “L’annunciazione di Antonello da Messina” (Palazzolo Acreide) – “Ecce ancilla Domini”, l’Annunciazione di Antonello da Messina (Biblioteca Alagoniana, Siracusa).

Critica e stampa

Articoli su Enzo Nieli sono stati pubblicati su: Corriere dei Due Mari (Pachino) – La Stagione, mensile d’Arte del Libro e del turismo (Parma) – La settimana in Sicilia, Edizione di Siracusa – Nuovi Orizzonti (Gallipoli) – Italia Turistica (Padova) – L’Ora di Palermo – L’Eco (Catania) – Espresso Sera (Catania) – Michelangelo (Firenze) – La Gazzetta (Catania) – Il Focolare (Ragusa) – Ragusa Sera (Ragusa)- Il Rievocatore (Napoli) – Panorama d’Arte (Brescia) – Arte Guida Lo Faro (Roma) – La Sicilia – Siracusa Nuova – L’Eco di Sicilia – L’Infinito (Napoli) – Mondo (Bollettino d’informazione Culturale Internazionale “Roma”) – Linea diretta ( Notiziario d’Arte “Roma”) – Il Pungolo Verde (Mensile Internazionale “Campobasso”) – Catalogo degli Autori Italiani di Luciana Pineschi – Antologia del Centenario (Pompei) – Dizionario Enciclopedico degli Artisti degli anni 1960-70 – La Nazionale (Firenze) – Il Telegrafo (Livorno) – Il Diario (Siracusa – Ragusa) – Iblea (Ragusa) – Il Milione (Milano) – Scena Illustrata (Roma) – Vademecum dell’Arte (Firenze) – Grande Dizionario degli Artisti italiani contemporanei (Salsomaggiore Terme) – Panorama d’Arte, 1976 (Brescia) – Arteoggi Cidac, editore Pievesestina (Cesena) – Enciclopedia Mondiale degli Artisti contemporanei, 1984 (Bologna) – Icosaedro International, 1980 “Il Torchio” (Firenze) – Eco di San Domenico (Palermo) – I Premiati, 1983 (Campobasso) – Galleria d’Opere d’Arte Contemporanea (Piacenza) – Palermo Sport (Palermo) – Pan Arte ( Firenze) – Bianco e Nero, vita artistica del novecento (Firenze) – Gazzetta del Sud – Mensile di Attualità Artistica e Letteraria (Firenze)- Corriere degli Iblei – Le Moulin (Malta) – Giornale di Sicilia – Video Mediterraneo – Video Regione – Sky.

Recensioni critiche di: Oscar Spadola – Giuliano Console – Nino Gringeri – Gianna Pagani Paolono – Giuseppe Fancello – Renato Bocchini – Angelo Campo – Giuseppe Pelligra Maltese – Vice – Delia Tumeo – Riccardo Campanella – Giuliano Arcangelo – Guido Massarelli – Benedetto Argento – Giuseppe Cesaci – Marco Goracci – Gianni Franceschetti – Ugo Moretti – Paolo Giansiracusa – George Maggi – Marcello Lenzini.

Lavori eseguiti

PALAZZOLO ACREIDE (SR)

– Basilica di San Paolo: N°2 sedie e inginocchiatoi lignei, ambone ligneo per altare maggiore, rifacimento ambone, altare, sedia e scultura raffigurante lo Spirito Santo in stile seicentesco, laccato verde con perfili in oro a fogli.

– Basilica di San Sebastiano: Restauro della via crucis, dipinti su tela e cornici. Restauro di n°3 dipinti antichi su tela

– Chiesa dell’Immacolata: Restauro conservativo di n°2 dipinti su tela, restauro di n°2 statue: una in cartapesta e una in gesso e canapa.

– Chiesa di San Michele: Restauro conservativo di n°2 dipinti su tela.

– Chiesa dell’Annunziata: Restauro conservativo di n°4 dipinti antichi.

– Chiesa di Sant’Antonio: Restauro conservativo di n°2 dipinti antichi.

– Convento dei Cappuccini: N°2 armadi per la sagrestia e banchi in legno con fregi intagliati.

BUCCHERI (SR)

– Chiesa di Santa Maria Maddalena:¬¬ Restauro con rifacimento di parti monumentali mancanti del portone centrale e del portone laterale.

REGGIO CALABRIA

– Convento dei Domenicani: Coro ligneo con pannelli a mosaico raffigurante la vita di San Domenico.

SIRACUSA

– Convento dei Cappuccini: Sedia per l’altare maggiore, n2 inginocchiatoi più sedie in stile, per la confessione, n°2 vetrate in legno con fregi scolpiti.

PRIOLO GARGALLO (SR)

– Chiesa di San Giuseppe: N°1 vara lignea.

MONTEROSSO ALMO (RG)

– Chiesa Madre: Restauro portone.

MIRABELLA IMBACCARI (CT)

– Chiesa Madre: Rifacimento portone centrale e laterale.

FRANCOFONTE (SR)

– Chiesa Madre: Rifacimento tavolo sagrestia.

BUSCEMI (SR)

– Chiesa del Carmine: Restauro crocifisso ligneo.

– Chiesa di San Sebastiano: Altare e ambone lignei.

– Chiesa di Sant’Antonino: Altare e ambone lignei, restauro della statua lignea dell’Addolorata.

– Chiesa Madre: Restauro statua lignea della Madonna di Fatima e della statua di San Giuseppe.

MODICA (RG)

– Convento dei Cappuccini: Sedie ed inginocchiatoi lignei con fregi intagliati.

CANICATTINI BAGNI (SR)

– Comune di Canicattini Bagni: Restauro di un mobile in stile Luigi XIV con doratura a fogli, restauro di un dipinto antico con cornice, rifacimento di n°1 scrivania con sedia presidenziale in stile Luigi XIV con doratura a fogli.

CALTAGIRONE (CT)

– Chiesa S. Maria di Gesù: Altare, ambone sedie e banchi in legno con perfili in oro a fogli, restauro di n°1 crocifisso in cartapesta.





Luogo: Salone Santa Caterina, Piazza Aldo Moro, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

