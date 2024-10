Una drag queen sì, ma quasi conservatrice. E che fa discorsi quasi di destra. Di quelle che vuole tutelare le radici di un’arte che è anche una scelta di vita.

È tutto uno stupore sentire parlare Alex Incognito, in arte “Il Caso X”, ovvero la drag queen che fa i discorsi che non ti aspetti e che potrebbe piacere anche ai borghesi più tradizionalisti, intervistata nella puntata 49 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ep1dSs3-KCo

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/1uVvSkGz3MYmOJeh3ERRAC?si=a814944ff2714ead

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista la drag queen ha raccontato la sua drammatica vita familiare, che ha comportato la perdita di un fratello, ma anche la ricerca di spazi dentro a un mondo dello spettacolo dove non è facile sfondare e dove lei ha raggiunto un suo pubblico di affezionati.

Anche Il Caso X ha scelto col suo stile di partecipare alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.





