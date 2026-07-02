La Fenix Ginnastica conquista 21 medaglie e 23 finali ai Campionati Italiani Silver di Rimini.

Dal 20 al 28 giugno, nella prestigiosa cornice della Fiera di Rimini, si sono svolti i Campionati Italiani Silver di Ginnastica Ritmica.

La Fenix Ginnastica di Catania chiude una settimana straordinaria con un bottino di 21 medaglie nazionali e ben 23 finali, confermandosi tra le società protagoniste del panorama italiano.





Un risultato di prestigio, frutto del lavoro quotidiano delle tecniche Simona Bevilacqua ed Agnese Barresi, sostenute dalla società guidata dal presidente Agatino Bevilacqua, che continua a raccogliere i frutti di un progetto tecnico fondato su impegno, passione e crescita costante.

Le 21 medaglie sono state conquistate da:

– Catania Adele (1ª classificata All Around, 1ª classificata al Cerchio e 1ª classificata al Corpo Libero) Categoria LA2/A1 ;

– Napoli Ramona (1ª classificata alla Palla, 2ª classificata All Around e 2ª classificata

Luogo: FIERA DI RIMINI, Via Emilia, 155, RIMINI, RIMINI, EMILIA-ROMAGNA

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