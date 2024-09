Domenica 22 settembre, dalle ore 9.00, il Parco dei Suoni ospiterà la ”Festa d’autunno”, evento organizzato dall’Istituto dei Ciechi di Palermo in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Palermo e Vivi Sano, associazione che gestisce il parco di via Angiò.



Una festa aperta alla città organizzata in occasione dello “SportCity Day 2024”, giornata lanciata dalla omonima Fondazione per dare l’opportunità a tanti di provare nuove discipline sportive e vivere una giornata con gioia in un luogo inclusivo.

Quest’anno saranno più di 150 le città che in tutta Italia, insieme, lanceranno ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea del Presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare la possibilità di alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute come successo a Palermo con Il Parco della Salute e con il Parco dei Suoni che quest’anno ospiterà la manifestazione.

La giornata inizierà con lo yoga e il pilates per proseguire con attività di gioco, alfabetizzazione motoria e arrampicata sportiva per i più piccoli, calcio, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, taekwondo, scherma, tennis, tennis tavolo, nordik walking e atletica. Tutte attività accessibili.

Saranno presenti gli atleti paralimpici di Vivi Sano e dell’ASD Club Scherma Palermo, della Nuova Pallacanestro Palermo, dell’Accademia Taekwondo Sicilia e le donne della Boomerang Walking Football Palermo.

Il Presidente dell’Istituto e dell’UICI Palermo, Tommaso Di Gesaro: ‘’Le nostre feste aperte alla comunità, che organizziamo con cadenza trimestrale, danno l’opportunità a tanti di conoscere le discipline sportive praticate al Parco dei Suoni, impianto polisportivo dove si pratica costantemente attività sportiva diretta a tutti, persone con disabilità e non. Un impianto che entro fine anno avrà anche al suo interno una piscina terapeutica”.

