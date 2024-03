Emozioni, buoni sentimenti e tanti applausi per la fiaba musicale “Il brutto anatroccolo”, ispirata alla penna di Hans Cristian Andersen e rivisitata e riadattata per le scene da Agata Prestani per il cartellone “Piccoli Sguardi” della Compagnia Buio in Sala dedicato al teatro per i bambini.



Sul palco di Spazio Bis, la sala teatrale all’interno della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, musiche coinvolgenti, simpatiche gag e divertenti personaggi per promuovere e diffondere il messaggio di tolleranza e rispetto per il prossimo.

Laura Accomando, Diletta Borrello, Lara Torrisi e Daniele Triolo con la supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, con l’aiuto regia di Anastasia Cino, sono riusciti ad arrivare al cuore del pubblico presente che ha rivisto nel piccolo ma intelligente anatroccolo il coraggio di chi riesce ad affrontare con forza e fiducia il domani nonostante le avversità della vita.

Uno spettacolo positivo dal grande impatto emotivo non solo per i piccoli spettatori ma anche per gli adulti presenti in sala che hanno riaperto l’album dei ricordi della propria infanzia riassaporando la magia di un tempo fatto di gioia e spensieratezza.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.