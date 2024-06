Tutto pronto per la trentesima edizione della Fiera Arcoin, organizzata da Mediexpo, che si terrà dal 8 al 16 giugno 2024, presso l’autoparco comunale di Trapani.

Un continuo crescendo di successi quello della Fiera Campionaria di Trapani che da 30 anni, ormai, rappresenta un polo d’attrazione per svariati espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero e per tantissimi visitatori che anno dopo anno, sempre più numerosi, affollano i padiglioni fieristici.

È un mercato ricco di opportunità e di stimoli in un’area come la Sicilia Occidentale che si distingue per l’intraprendenza e la brillante multiformità del proprio sistema economico. Le tantissime novità, le occasioni di intrattenimento, i settori specifici che spaziano dall’artigianato alla casa, prodotti alimentari, tempo libero e turismo, non fanno che coinvolgere gli operatori e i visitatori in un vortice di interessi da condividere.

La Fiera si attesta tra le più importanti Campionarie del Sud Italia. “AR” sta per artigianato, “CO” per commercio, “IN” per industria. La Fiera Campionaria di Trapani, infatti, da anni rappresenta un mercato ricco di opportunità dove gli operatori del settore possono

confrontarsi tra loro e i commercianti presentare e promuovere le proprie attività. Agevola azioni di marketing territoriale su un mercato diretto con proposte di servizi.

Ar.Co.In è anche la fiera dedicata a imprenditori, manager e tecnici e delle principali filiere industriali. Protagonista anche il mondo dell’artigianato, da sempre parte fondamentale del tessuto

economico siciliano.

Ma Arcoin non è soltanto una fiera, ma un grande contenitore di eventi. Al suo interno anche numerose iniziative, spettacoli, mostre, eventi culturali e gastronomici. Una vasta area dedicata allo street food, con i sapori di una volta, cucinati secondo la tradizione siciliana. E un ricco programma con eventi di intrattenimento allieterà il pubblico della Fiera. Ogni sera uno spettacolo diverso. “Tante aziende potranno promuovere e vendere prodotti e servizi al grande pubblico e sviluppare una rete di clienti – spiega Massimiliano Mazzara titolare di Mediexpo -. La Fiera è il luogo ideale in cui i commercianti gli artigiani di tutti i settori sia locali che esteri possono raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. Vi saranno anche eventi di intrattenimento divertenti”.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24. L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20.

Dopo le ore 20 e sabato e domenica il costo biglietto sarà di € 2,50

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni, ridotto dai 6 agli 11 a € 1,00





Luogo: AUTOPARCO Comunale, via Libica, 41, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 08/06/2024

Data Fine: 16/06/2024

Ora: 17:00

Artista: Arcoin

Prezzo: 0.00

