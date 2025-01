Palermo 27 gennaio 2025 – La Fiom commenta positivamente l’aggiudicazione del servizio di Global Service per la manutenzione del sistema Tram di Palermo per i prossimi tre anni a Eds Infrastrutture da parte del cda di Amat.

“L’aggiudicazione garantisce continuità di lavoro ai trenta metalmeccanici che con la loro attività garantiscono l’efficienza sempre puntuale del servizio tram, senza mai ritardi o imprevisti, con una manutenzione h 24, costante e continua”, dichiarano il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti e Alessio Barone, Rsu e Rls Fiom di Ed Infrastrutture.

“Manutenzione del tram che comporta la gestione di tutto l’impianto, dalle linee elettriche, ai binari, ai semafori. Un sistema che non intralcia il traffico, sostenibile, a zero emissioni di CO2 nell’aria – proseguono Foti e Barone – Per noi è fondamentale adesso che si avviino i progetti per definire tutte le altre linee del tram e che Palermo si doti delle infrastrutture di mobilità green come le altre capitali europee. Le nuove linee, messe in funzione, daranno lavoro a moltissimi metalmeccanici per la gestione degli impianti, ridando ossigeno al lavoro a Palermo oltre che migliorando il trasporto pubblico locale”.

L’appalto è stato vinto da Eds Infrastrutture in raggruppamento con Caf Italia, che si occuperò della manutenzione dei vagoni.

