Research Unit One (RUO), il rinomato centro internazionale di ricerca sulla comparazione giuridica, Think Tank al Parlamento Europeo, annuncia con orgoglio la produzione della prima bozza del regolamento per la gestione dei beni confiscati del Comune di Catania. Questa bozza è stata successivamente discussa e approvata in giunta, su proposta dell’assessore ai Beni confiscati, dott. Michele Cristaldi e successivamente, al passaggio del testimone al nuovo assessore avv. Viviana Lombardo, approvata con modifiche dal consiglio comunale durante la sindacatura del sindaco Enrico Trantino.

Il regolamento rappresenta un passo significativo verso una gestione trasparente ed efficace dei beni confiscati, con particolare attenzione alle procedure e alle migliori pratiche a livello nazionale. Il RUO ha svolto un ruolo cruciale nel supporto alla formulazione di questo importante documento, inserendosi come pilastro fondamentale nel processo di normazione e miglioramento delle politiche di gestione dei beni confiscati supportando il gruppo di lavoro specializzato all’interno del Master in Amministrazione dei beni confiscati dell’Università Parthenope.

La professoressa Daniela Mainenti, presidente del RUO, modererà il convegno intitolato “La Gestione dei Beni Confiscati negli Enti Locali”, promosso dal Comune di Catania, che si terrà il prossimo 18 giugno, presso l’ex discoteca “Empire” in Via Zolfatai 12, Catania, alle 9.00.

Dopo i saluti istituzionali affidati al primo cittadino catanese Enrico Trantino ed il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, interverranno: l’assessore ai Beni confiscati, Viviana Lombardo, il procuratore della Repubblica di Catania, Fabio Regolo, il professore di Diritto costituzionale Fares Guerino, il professore di Storia delle Costituzioni, Antonio Tisci ed il presidente della Commissione regolamenti del Comune di Catania, Giannina Ciancio.

Previsto un focus particolare sulle buone pratiche nella gestione dei beni confiscati, con la partecipazione del presidente nazionale di LNI, l’ammiraglio Donato Marzano, degli amministratori giudiziari Giovanni Chinnici e Rosario Di Legami, della specialista in opere d’arte confiscate Giovanna Riccardo, del commercialista Alessio Russo e del già assessore ai Beni confiscati del Comune di Catania, Michele Cristaldi.

La conclusione sarà affidata al direttore ANBSC, il dott. Bruno Corda.

L’importanza di questo convegno risiede non solo nel dibattito e nella disseminazione dei risultati, ma anche nel consolidare la collaborazione tra il settore accademico e quello amministrativo, garantendo un impatto diretto e misurabile sulle politiche locali.

Il RUO continua a essere al fianco delle istituzioni per promuovere ricerche e formazione di eccellenza e il regolamento sui beni confiscati è solo uno degli esempi di come la ricerca accademica possa tradursi in miglioramenti concreti e duraturi per la società.

