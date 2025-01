L’Amministrazione comunale di Comune di Canicattini Bagni, al termine della presentazione, a seguito di avviso pubblico dello scorso novembre, da parte dei portatori d’interesse e dei cittadini delle segnalazioni di barriere architettoniche presenti sul territorio, nel sistema viario, negli edifici e impianti pubblici, al fine della redazione da parte del tecnico incaricato, l’Architetto Pierpaolo Amenta, del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, con delibera di Giunta comunale n. 115 del 30 dicembre 2024 ha approvato il progetto redatto e dato incarico all’Ufficio Tecnico per l’avvio dei successivi adempimenti.

Pertanto, con Avviso pubblico del dirigente del Settore Tecnico del Comune, Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, il progetto del PEBA, con tutta la relativa documentazione (Relazione preliminare, generale – Appendice normativa – Schede metaprogetto – Planimetria n.3, Delibera 115 – Relazione e parere U.T. – Avviso pubblico), è stato pubblicato sul sito web del Comune www.comune.canicattinibagni.sr.it (digitare PEBA) al fine della presentazione, entro le ore 12:00 del 4 febbraio 2025, da parte dei portatori d’interesse e dei cittadini, di segnalazioni, osservazioni, memorie e considerazioni sul detto Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, indirizzandole, previa sottoscrizione, all’indirizzo pec: comune.canicattinibagni@pec.it

Come già sottolineato dal Sindaco Paolo Amenta e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Marilena Miceli, attraverso il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, intende così avviare un profondo e radicale cambiamento culturale per cui la disabilità non va considerata un limite e un’esclusione dalla vita sociale della propria Comunità e dai luoghi della propria città.

Migliorare la fruibilità degli edifici e degli spazi cittadini per tutti, prioritariamente la viabilità pedonale e i servizi essenziali per l’educazione e l’assistenza socio-sanitaria, a prescindere dalle condizioni di disabilità e di limitazione motoria, significa accrescere lo sviluppo civile.

Le criticità rilevate nel Piano approvato dalla Giunta permettono così di guidare la progettazione fu-tura e di programmare gli interventi edilizi finalizzati a rendere effettiva la mobilità, la sicurezza e l’integrazione sociale di chi vive l’ambiente.

Uno strumento partecipato il PEBA, in quanto prevede la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interesse alla segnalazione degli interventi meritevoli di attenzione e, nello stesso tempo, dinamico, in quanto aggiornabile mediante il continuo monitoraggio degli interventi, al fine di migliorarne l’efficacia.

Per ulteriori informazioni: responsabile dell’Area Tecnica del Comune e del Procedimento è il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri; e-mail ufficiotecnico/@comune.canicattinibagni.sr.it – Tel. 0931 540235 Fax 0931 540207 – recapiti postali: Comune di Canicattini Bagni (SR) – Cap. 96010 – Via XX Settembre, n.42.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.