All’ultimo appuntamento in terra natia della specialità, la scuderia presieduta da Eros Di Prima si presenta in forze schierando allo start sotto le proprie insegne ben 11 equipaggi, in lizza con vetture moderne e storiche

Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) in vista del 3° Rally di Taormina, in programma il prossimo fine settimana. La scuderia presieduta da Eros Di Prima onorerà l'ultimo appuntamento stagionale della specialità in terra natia schierando al via ben 11 equipaggi, in lizza con vetture moderne e storiche. Tra le prime, da segnalare il ritorno sugli asfalti siciliani del portacolori Salvatore Lo Cascio, sempre sotto l'egida della DLF Academy. Il giovane pilota nisseno, in coppia per l'occasione con Salvatore Cancemi, sarà nuovamente al volante della fida Toyota GR Yaris dopo esser stato tra i recenti protagonisti della GR Yaris Rally Cup 2024. Saranno della partita, altresì, i rientranti Andrea Licata e Totò Giglio, a bordo della Peugeot 208 Rally4.

Nell’ambito del Taormina Historic Legend, riservato ai modelli d’antan, invece, sarà ben più cospicuo lo schieramento. Particolare attenzione agli affiatati Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella che, su Porsche 911 SC di 3° Raggruppamento, vorranno di certo ambire a un risultato di rilievo anche per rifarsi della sfortunata partecipazione dello scorso anno. Occhio anche al già vincitore delle due precedenti edizioni della gara, il messinese Emanuele De Meo (Peugeot 205 GTI di 4° Raggruppamento) che, navigato dal fratello Giovanni, proverà a calare il tris. Nella medesima categoria, impegno anche per i sempre competitivi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo, su BMW M3, così come per Gandolfo Placa e Mario Alessi, con l’Opel Manta 400, e per i locali Angelo Galletta (Renault 5 Gt Turbo) e Giovanni Bonafede (Seat Marbella) affiancati, rispettivamente, da Giovanni Marino e da Flavia Vizzari. Tornando a quanti, invece, concorreranno nel “Terzo”, da menzionare l’altro binomio peloritano formato dai fratelli Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth, il “veterano” Salvatore Battaglia che, già salito sul podio nel 2023, condividerà l’abitacolo della Bmw 635 Csi con “BEAR”, per concludere col gentleman driver Salvatore Vitale (Lancia Beta Montecarlo), coadiuvato alle note da Vincenzo Mannina.

L’evento sportivo, che vedrà nella nota località turistica della riviera ionica l’allestimento del palco di partenza e d’arrivo, scatterà sabato 23 novembre con la disputa di tre prove speciali seguite, l’indomani, dalle cinque rimanenti per un totale di 58,25 chilometri di tratti cronometrati, trasferimenti esclusi.





