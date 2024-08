All’iconica cronoscalata calabrese, valida per la serie tricolore di specialità e intitolata all’indimenticato Domenico Scola, impegno per i portacolori Ciro Barbaccia (Stenger BMW) e Salvatore Vitale (GI.PI. Ford Cosworth) tra le auto storiche

Il prossimo fine settimana, si profilerà un impegno oltre stretto per la Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). La scuderia siciliana, infatti, sarà presente all’iconica 43ª Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola”, decimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna girone sud e in lizza, con due portacolori, nel contesto agonistico riservato alle auto storiche. Già sfortunato protagonista dell’edizione 2022 della cronoscalata calabrese, il “veterano” Ciro Barbaccia punterà a riscattarsi al volante della Stenger motorizzata BMW di 4° Raggruppamento. Duplice obiettivo del pilota-preparatore di Marineo, sarà quello di puntare a un risultato di rilievo e di testare le recenti modifiche apportate alla vettura, prima di rilanciarsi a capofitto nel Campionato Siciliano di specialità per difendere la leadership di categoria.

«Di fatto sarà la prima gara vera e propria della stagione 2024 per la Stenger, fatta eccezione per le ricognizioni disputate a Giarre (poi rinviata per la cenere lavica ndr) da mio figlio Andrea» – ha sottolineato Barbaccia alla vigilia – «Però, creatasi l’opportunità, ho deciso di ritornare sulla Sila per riscattare l’esperienza di due anni addietro, contrassegnata da costanti e seri problemi ai freni che non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. In più, sarà un’ottima occasione per testare il mezzo su un percorso lungo, difficile, impegnativo, molto guidato e quasi interamente all’ombra dei boschi silani. Una bella sfida, vedremo».

Sarà della partita, altresì, anche l’altro alfiere Salvatore Vitale, al rientro dopo quattro mesi di stop. Il gentleman driver comisano sarà chiamato a un non facile compito: portare al debutto il suo prototipo GI.PI. Ford Cosworth di 3° Raggruppamento, dopo una lunga messa a punto curata dallo stesso Barbaccia. La competizione entrerà nel vivo sabato 24 agosto con la disputa di due turni di prove cronometrate lungo i suggestivi 9500 metri del percorso, ricavato sulla strada provinciale 256 tra le località Cone Aria e Montescuro; l’indomani, invece, lo start di una sola manche che delineerà la classifica finale ufficiale.





