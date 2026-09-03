La scuderia presieduta da Eros Di Prima onora la prestigiosa cronoscalata trapanese schierando ai nastri di partenza sei portacolori, in lizza tra competizione storica e moderna

Ampia copertura mediatica e dirette sin dalle prove del sabato





Cresce l’attesa in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in vista dell’11ª Salita Storica Monte Erice, settimo atto stagionale del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA) in programma il prossimo fine settimana nel Trapanese. Per l’occasione, infatti, la scuderia capitanata da Eros Di Prima schiererà al via cinque portacolori di assoluto rilievo, alcuni dei quali pronti al rientro dopo un lungo stop. Procedendo con ordine, sarà in lizza Giuseppe Gulotta, per la prima volta al volante della Stenger BMW di 4° Raggruppamento. Già fregiatosi di due titoli tricolori Slalom under 23, il forte pilota busetano interromperà un “digiuno” agonistico protrattosi per sette anni. «È nato tutto per puro caso. Qualche mese addietro mi trovavo presso il circuito di Kinisia dilettandomi col karting quando, Ciro e Andrea Barbaccia, padre e figlio, ai quali mi lega un lungo rapporto d’amicizia e impegnati in quei giorni in una sessione di test, mi hanno fatto provare la Stenger» – ha raccontato Gulotta alla vigilia – «Da lì alla partecipazione alla Monte Erice il passo è stato breve.





Certo, non nascondo una certa emozione. Vediamo come va. Solo a fine gara potremo tracciare un bilancio e decidere se proseguire o meno con altri impegni». Dopo dieci mesi di pausa e sempre iscritto nel “Quarto”, sarà della partita anche Pierluigi Fullone. Il funambolico conduttore madonita sfrutterà i tecnici e selettivi 5730 metri del percorso per testare al meglio la sua BMW M3, reduce da una lunga e certosina messa a punto. Tra i contendenti del 3° Raggruppamento, da annoverare il preparatore Ciro Barbaccia, su Fiat X1/9, del tutto ripresosi dopo il malore accusato in Calabria durante la disputa della Coppa Sila, e il compagno di squadra Alfredo Altopiano che, lasciata ai box l’abituale Ascona, tornerà alla guida della sempre ammirata Opel Kadett GTE. Tra le “Classiche”, infine, da segnalare un altro ritorno: quello di Beppe D’Anca, vero e proprio decano della specialità. Dopo ben 13 anni, infatti, il gentleman driver nisseno rindosserà casco e tuta presentandosi ai nastri di partenza a bordo dell’Osella PA20/S BMW. In merito al comparto moderno, ovvero l’appuntamento valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, da menzionare la presenza dell’eclettico alfiere Fabrizio La Rocca, alla prima uscita targata 2026 con la Peugeot 308 GTI.





Dopo le consuete operazioni preliminari di venerdì 4 settembre, l’evento entrerà nel vivo l’indomani con le due salite di ricognizione, importante fase di studio del tracciato per i partecipanti, chiamati ad individuare regolazioni e assetti ideali sulle proprie vetture; domenica, fuoco alle polveri con le due manche ufficiali che definiranno le classifiche finali. Ampia e variegata, infine, la copertura mediatica di cui godrà la cronoscalata ericina che potrà essere seguita in diretta, nel corso dell’intero weekend, su Sestarete (canale 81 del digitale terrestre), sul canale YouTube www.youtube.com/@naxosproracing e sulle pagine FB www.facebook.com/naxos.proracing, www.facebook.com/VideoSportAM e www.facebook.com/acitrapani.

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