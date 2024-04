Seppur al debutto sui selettivi asfalti del Cuneese, teatro del secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, un altro prezioso podio per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), ora secondi nella classifica provvisoria della massima serie tricolore

Esordio stagionale da incorniciare per gli altri alfieri Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), vincitori della GR Yaris Rally Cup

Una trasferta dai risvolti estremamente positivi, quella archiviata dai due equipaggi della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), reduce dal 18° Rally Regione Piemonte, secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), andato in scena nel fine settimana appena trascorso sui selettivi asfalti del Cuneese. Seppur alla prima partecipazione in carriera alla gara piemontese, il portacolori Simone Campedelli ha nuovamente concluso sul terzo gradino del podio (bissando così il bronzo già conquistato nel mese di marzo al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio) ma risultando secondo tra gli iscritti della massima serie tricolore (essendo il francese Lefebvre trasparente ai fini dell’assegnazione del punteggio); un piazzamento a dir poco prezioso, tanto da fargli guadagnare una posizione nella classifica provvisoria del CIAR accorciando sensibilmente le distanze dal vertice. Eppure, non che fosse iniziata bene per il talentuoso pilota romagnolo che, alla guida della Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli e in coppia con Tania Canton, aveva sofferto in avvio riscattandosi però ampiamente nelle battute finali tanto da svettare nell’ultima prova speciale delle dieci disputate, approfittando altresì degli errori dei diretti avversari.



«Il venerdì sono incappato in quella che si può definire una classica giornata no. Non ho trovato il ritmo, in tutta onestà ho fatto molta fatica» – ha commentato Campedelli – «L’indomani, invece, ho ritrovato in parte anche se non del tutto il mio consueto passo. La svolta? Quando nell’ultimo giro si è presentata concretamente l’opportunità di ambire al podio, così abbiamo iniziato ad attaccare lanciandoci in un appassionante confronto col sempre valido Avbelj (fuori dai giochi negli ultimi chilometri ndr). È andata molto bene, dai. Abbiam messo nel carniere altri punti pesanti. Siamo molto fiduciosi per il prosieguo».

Nelle Langhe, non poteva sperare in miglior esordio stagionale l’altro alfiere Salvatore Lo Cascio che, sotto l’egida della DLF Academy di Delfino La Ferla, infatti, si è aggiudicato perentoriamente il primo dei cinque appuntamenti della GR Yaris Rally Cup. Il giovane driver nisseno, navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa, su Toyota GR Yaris della GB Motors, si è giocato il tutto per tutto nelle tre frazioni cronometrate conclusive dove, una volta risolti i problemi ai freni e trovato il giusto set-up, ha potuto sfoggiare una performance d’eccezione recuperando tutto il terreno precedentemente perduto.

Calato il sipario sulle strade del Piemonte, il CIAR riaprirà i battenti nel maggio prossimo con la disputa della leggendaria Targa Florio. Per il secondo match del monomarca indetto da Toyota Italia, invece, si dovrà attendere il mese di giugno con il Rally Due Valli.





Classifica finale 18° Rally Regione Piemonte

1. Basso – Granai (Toyota GR Yaris Rally2) in 1h09’47”2; 2. Lefebvre – Hamard (Citroen C3 Rally2) a 3”1; 3. Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 4”1; 4. Signor – Michi (Skoda Fabia RS Rally2) a 13”; 5. Scattolon – Zanni (Citroen C3 Rally2) a 54”6; 6. Andreucci – Briani (Citroen C3 Rally2) a 58”5; 7. Re – Vozzo (Volkswagen Polo Rally2) a 1’01”9; 8. Aragno – Guzzi (Skoda Fabia Rally2) a 2’00”9; 9. Ferrarotti – Bizzocchi (Skoda Fabia Rally2) a 2’02”9; 10. Rusce – Farnocchia (Skoda Fabia Rally2) a 2’20”4.

Classifica finale GR Yaris Rally Cup

1. Lo Cascio – Rappa in 1h14’46”5; 2. Paperini – Gabelloni a 1”6; 3. Facco – Doria a 20”7; 4. Paleari – Garavaglia a 33”1; 5. Di Giovanni – Colapietro a 34”4; 6. Andolfi Jr – Iguera a 1’24”9; 7. Dello Russo – Aiezza a 4’52”1; 8. La Notte – Bernacchini a 10’28”7 (tutti su Toyota GR Yaris).

Classifica provvisoria conduttori CIAR Sparco 2024 (dopo due gare)

1. Giandomenico Basso punti 27; 2. Campedelli 23; 3. Crugnola 19; 4. Signor 17; 5. Scattolon 11; 6. Andreucci 10; 7. Nucita 9,5; 8. Bottarelli e Re 5; 9. Aragno 4; 10. Ferrarotti 3.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2024

12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

