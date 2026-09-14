La licatese Milena Bonvissuto proposta come madrina della Fiera del Libro di Parigi

di Press Service

14/09/2026

Una voce siciliana nel progetto della Fiera del Libro di Parigi. La licatese Milena Bonvissuto, autrice e operatrice culturale, è stata proposta come madrina della manifestazione, ancora in fase di sviluppo, insieme a un altro autore. A coinvolgerla è Silvana Carolla, fondatrice dell’associazione culturale Fiera del Libro di Brindisi.

Per Bonvissuto, impegnata nella diffusione della narrativa e della poesia italiane, la prospettiva parigina si aggiunge a un percorso di scambi internazionali. Ha ricevuto il riconoscimento di «Embajadora Revelación», ossia «Ambasciatrice rivelazione», nell’ambito dei Premi internazionali CIL 2026 della Confederación Internacional del Libro.





Le sue fiere virtuali hanno raggiunto anche il Senegal, mentre le dirette coinvolgono lettori e autori fino a New York. Giurata in concorsi di Officina Mediterranea, ha ottenuto una menzione al concorso Giovanbattista Vico. Cura inoltre una seguita rubrica dedicata ai consigli di lettura, molto apprezzata da lettori e autori, ed è stata finalista a Madrid con il progetto LiBri.

Il progetto parigino si avvale del lavoro di Carolla, formatasi alla Federico II di Napoli tra archeologia e storia dell’arte e successivamente in Event & Project Management. I suoi eventi hanno coinvolto La Sapienza di Roma, ambasciate e istituti di ricerca.

Per l’autrice licatese si apre così una nuova opportunità internazionale, con un percorso che porta il nome della sua città oltre i confini italiani.

Luogo: LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

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