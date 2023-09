La Lumsa ricorda l’impegno di Don Pino Puglisi a 30 anni dall’uccisione

Esordio vincente per il Palermo C5, i rosanero calano il tris al Bagheria

Buona la prima per il Palermo C5 che vince tra le mura amiche del Pala Don Bosco il Sant’Isidoro Bagheria per 3-0. I rosanero adesso cercano conferme nella prossima trasferta in casa del San Vito Lo Capo, gara in programma sabato 16 settembre