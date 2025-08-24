Oggi 24 agosto 2025, alle ore 21:00, la magia del Teatro Antico di Taormina diventerà lo scenario ideale per accogliere la monumentale Aida di Giuseppe Verdi.

Un titolo simbolo dell’opera italiana, imponente e travolgente, capace di fondere passioni eterne e suggestioni spettacolari in una sola serata di grande musica e teatro.

Questa produzione, che rappresenta l’unica tappa in Sicilia, sarà caratterizzata da un allestimento maestoso e da una regia tradizionale firmata da Ahn Jooeung, restituendo al pubblico l’autenticità e la grandiosità del capolavoro verdiano.



Cast di prestigio internazionale



– Mária Porubcinová – Aida

– Chinara Shirinova – Amneris

– Alberto Profeta – Radamès



– Paolo Battaglia – Il Re



– Angelo Sapienza – Ramfis



– Jung Jaehong – Amonasro



– Francesco Ciprí – Un messaggero



– Maria Giorgia Caccamo – Sacerdotessa



Sul podio il Maestro Francesco Di Mauro, alla guida della Catania Philharmonic Orchestra e del Coro Lirico Mediterraneo, preparato dal M° Salvatore Samperi.



Danza, scena e maestranze



Elemento fondante di questo allestimento è la danza, con Francesco Salpietro – Coreografo e Primo Ballerino, affiancato dalla Prima Ballerina Laura Alfonsino, da Park Ki-Hwan (Radamès – ballerino) e da Beatrice Sinatra (Aida – ballerina).

Scene, costumi e luci arricchiranno l’esperienza visiva:

– Scene: La Bottega Fantastica

– Costumi: Sartoria Pipi

– Light Designer: Andrea Hlinkova

– Trucco e acconciature: Alfredo Danese

– Direttore di palcoscenico: Jenny Monte





Un evento esclusivo per la Sicilia

Con la direzione artistica di Nuccio Anselmo, questa Aida rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate musicale italiana, resa ancora più straordinaria dalla cornice millenaria di Taormina.

Luogo: Teatro Antico di Taormina, Via Del Teatro Greco, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

