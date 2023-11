Ha coronato un sogno inseguito da tanti anni, da quando, innamorata della corsa, ha girato in lungo e in largo la Sicilia e le altre regioni italiane ottenendo risultati di grande prestigio, l’atleta canicattinese Marinella Barbagallo, domenica 5 novembre 2023, era, infatti, tra i 55 mila che hanno preso parte alla 52esima edizione della Maratona di New York.

Marinella Barbagallo, tesserata con l’ASD Placeolum, è partita da Staten Island, all’ombra del ponte Verrazzano, con il pettorale 10237 e con la grinta e la determinazione di sempre, attraversando le strade della grande Mela, da Brooklyn al Queens, da Manhattan al Bronx, fino ad arrivare, dopo i 42,195 km del percorso, a Central Park, con un tempo straordinario di 3 ore 22’ 00’’, 14esima su 2248 partecipanti di categoria.

A congratularsi con la maratoneta canicattinese per questa nuova avventura che ha portato il nome di Canicattini Bagni nella Grande Mela, e per il successo personale ottenuto in una delle competizioni più ambite al mondo, sono stati il Sindaco Paolo Amenta, a nome di tutta la comunità, l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta e la Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome di tutto il Consiglio.

«Complimenti vivissimi a Marinella Barbagallo, atleta di grande talento e successo, per questa nuova impresa nella corsa più famosa e prestigiosa al mondo – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – Un impegno che come sempre Marinella ha affrontato con grande passione e orgoglio, portando a New York il nome di Canicattini Bagni. A lei le congratulazioni di tutta la comunità canicattinese».

