La XV edizione a Siracusa della Marcia dei diritti, prevista per domani, è

stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse previsioni dei tempo. Lo comunica l’assessore alla

Città educativa, Giancarlo Pavano.

L’iniziativa, ideata dal compianto Pino Pennisi, si tiene ogni anno in coincidenza con la Giornata

internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è un appuntamento fisso del Festival

dell’Educazione, la cui sesta edizione è in corso di svolgimento all’Urban Center di via Nino Bixio 1.

