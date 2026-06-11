La Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli sarà tra i protagonisti della V edizione del Festival dell’Opera dei Pupi organizzato dal Comune di Acireale.

Domenica 14 luglio, alle ore 20.30, a piazza Alfio Grassi la Marionettistica dei Fratelli Napoli racconterà la storia di “Guerrin Meschino”, spettacolo di tradizione catanese messo in scena su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli.

“Il Guerrin Meschino, scritto nel XV secolo da Andrea da Barberino- dice Alessandro Napoli- racconta la vicenda del “figlio della sventura” impegnato nella ricerca dei genitori e i viaggi di Guerrino, oltre che esperienza vissuta, sono anche itinerario iniziatico in uno spazio leggendario sentito come espressione allegorica dell’avventura interiore alla ricerca di sé”.





“Ogni rappresentazione dell’Opera dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco come Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità, con i suoi valori di lealtà, fedeltà e senso di giustizia, è un momento di rinascita non solo culturale ma anche spirituale e siamo orgogliosi di poter vantare un pubblico sempre più vasto e numeroso.

L’intenzione- come ha sottolineato Fiorenzo Napoli- è quella di recuperare per il pubblico contemporaneo i significati universali che il Guerrin Meschino veicolava al pubblico tradizionale.”La ricca umanità di quei teatri di quartiere, per quanto povera di mezzi- aggiunge Alessandro Napoli- possedeva tuttavia, grazie agli eroi come Guerrino, le chiavi per orientarsi nel gran labirinto del mondo”.

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