scrivo per segnalare, doverosamente, una struttura sanitaria catanese che andrebbe valorizzata: UOC di Medicina Nucleare del Nuovo Garibaldi Nesima diretta dalla Dott.ssa Maria Concetta Fornito.

Mi è capitato di dover fare un’accertamento e mi sono recato presso la unità Operativa Complessa di Medicina nucleare del nuovo Garibaldi di Nesima.

Sono stato accolto con grande gentilezza dalla direttrice Dott.ssa Maria Concetta Fornito e dal suo staff e non capita spesso di essere messo a proprio agio in una struttura ospedaliera siciliana.

In Medicina Nucleare si và con molta apprensione poichè gli esiti gli esami che vi si svolgono possono dare una svolta alla tua vita in senso negativo.

Essere posto a mio agio mi ha tolto il pathos iniziale ancora di più se a farti l’anamnesi è la direttrice del’UOC, che, fra l’altro, ha un curriculum qualitativo e quantitativo di tutto rispetto.

Ho iniziato l’accertamento assistito dalla Direttrice e dallo staff medico ed infermieristico, il tutto connotato da grande competenza e gentilezza, nei loro occhi leggevo ” la passione per il loro lavoro ” ed al contempo la compostezza professionale di chi ha scelto di fare quel lavoro.

In generale in altri nosocomi siciliani ho riscontrato approssimazione, insofferenza verso i pazienti, basso livello culturale dello staff infermieristico.

Completato l’accertamento, con macchinari e metodiche a forte connotazione innovativa e la Dott.ssa Maria Concetta Fornito mi ha accompagnato e congedato con grande umanità.

Sono andato via portando con me un grande senso di benessere psicologico, ero stato in un reparto modello e di altissima qualità scientifica ed organizzativa.

Reparti come questi andrebbero valorizzati e le loro capacità rese pubbliche.

Merito di ciò è la composizione femminile della direzione e dello staff, le professioniste donne hanno una incommensurabile capacità di gestire la complessità delle problematiche.

La medicina nucleare di Catania Garibaldi Nesima trae il proprio valore aggiunto dalla ultradecennale direzione della Dott.ssa Maria Concetta Fornito, ed un reparto è lo specchio delle doti professionali di chi lo dirige.

Il reparto di cui sopra andrebbe pubblicizzato anche in ragione del fatto che molti ammalati rinunciano a compiere accertamenti in strutture private perchè costosissime e con tempi di prenotazione biblici.

La mia esperienza di attesa è stata di una settimana! e non ho pagato nulla.

Spero che gli specialisti dell’area della Sicilia orientale indichino ai loro pazienti La Medicina Nucleare del Garibaldi Nesima.

Dott. Stefano Nicolosi

Consulente di Direzione e Giuridica d’Impresa

