Sabato 18 Gennaio 2025, alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo La memoria degli Innocenti presso il Teatro Selinus di Castelvetrano.

Lo spettacolo fa parte delle produzioni teatrali che, insieme a numerosi altri spettacoli, compongono la Tournée di Teatro Forum nei teatri e nelle scuole di tutta Italia, organizzata e promossa da Sound Power Produzioni e Atti Unici APS.

Testo e Regia: Giancarlo Figuccio

Interpreti: Laura Calia, Joseph Gandolfo

Audio: Giuseppe Virgilio e Piero Ancona

Luci: Luigi La Francesca e Sergio Monaco

Coordinamento: Gabriella Matranga

Produzione: SOUND POWER PRODUZIONI di Antonio Colomba / ATTI UNICI APS

Genere: Legalità / Impegno civile – Durata: 60 minuti

Prima rappresentazione: Teatro Antico di Segesta

Alcune delle successive rappresentazioni:

Teatro Biondo di Palermo (Sala Strehler)

Teatro Comunale di San Vito Lo Capo

Palazzo Comunale di San Vito Lo Capo Rassegna “Libri, autori e bouganville





Sinossi

Durante una serata che volge al termine, la richiesta d’aiuto fatta da una stravagante signora che irrompe nello studio di un diffidente professionista, rimane dapprima inascoltata. La donna ha smarrito i ricordi, non ha più un’identità e, dopo svariati tentativi, l’atteggiamento resistente del cinico psichiatra la induce a desistere; ma poi, improvvisamente, poche ed intense parole che lei gli rivolge, ribaltano la situazione richiamando l’uomo al suo dovere di professionista e, come tale, ad intervenire nella speranza di farle recuperare i ricordi perduti. Dai racconti della donna, però, inaspettatamente, emergono realtà contrastanti, immerse tra la visione di un passato ricco di cultura fondata sulla bellezza creativa e gli ultimi cinquant’anni di spietati fatti di cronaca, da piazza Fontana a Milano fino a Capaci e via D’Amelio. Attraverso i ritrovati ricordi, i sentimenti positivi lasciano il posto al dolore e alla vergogna, dai quali emerge la vera identità della strana signora.

Note di regia

“La Memoria degli Innocenti” è una pièce teatrale dal forte coinvolgimento emotivo, un invito a chiedersi: “complici della bellezza o dell’illegalità?”. E’ uno stimolo ad avvertire il bisogno, individuale e collettivo, di essere artefici di una scelta, di un cambiamento, di un definitivo allontanamento dalla mentalità di chi si scarica delle responsabilità con il pretesto che il compito di mettere a posto le cose sia da demandare sempre agli altri. E’ un’esortazione a guardarsi dentro, ad acquisire la consapevolezza che il comportamento di ogni singolo abitante del nostro amato quanto maltrattato paese, si riversa su quello di un intero popolo.

E’ gradita la prenotazione al 338 9235453

ticket intero euro 15:00

ticket ridotto (gruppi da 3 persone in su) euro 13:00





ticket ridotto Jr (ragazzi fino ai 15 anni) euro 10:00

contatti stampa, accrediti e interviste

Gabriella Matranga 338 9235453 – gabriella.comunicazione@gmail.com

Giancarlo Figuccio 320 0120063 – gfiguccio@gmail.com

Luogo: Teatro Selinus di Castelvetrno, Piazza Carlo d’Aragona, 7, CASTELVETRANO, TRAPANI, SICILIA

