Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica mercoledì 12 giugno, alle ore 19.30, presso il Circolo Artistico Città di Palermo dove si terrà il concerto del pianista Antonello Manco . Durante l’evento denominato “Il Pianoforte, da Bach a Morricone” il maestro Manco eseguirà capolavori di repertorio classico e composizioni contemporanee di Bach, Liszt, Fain, Morricone e Visconti.



Antonello Manco nasce a Palermo nel 1964 e già a 16 anni si diplomato al Conservatorio di Musica di Stato di Palermo di cui è diventa docente solo due anni dopo. Tra i suoi maestri Antonio Trombone per il pianoforte e per la composizione Eliodoro Sollima. Il suo repertorio spazia dalla musica antica agli autori contemporanei. È autore di vari brani di musica strumentale e vocale.

La sua attività concertistica lo ha portato nel 1982 al Mozarteum di Salisburgo, su invito del maestro Carlo Zecchi, in tournee in Italia, Germania, Austria, ex Unione Sovietica, negli Stati Uniti, suonando a Boston, Washington e alla Carnegie Hall di New York, dove ha eseguito, in prima assoluta americana, la suite di Pilati per pianoforte e orchestra d’archi. Numerose anche le partecipazioni televisive e radiofoniche in particolare in Rai, dove ha interpretato in un recital la versione integrale delle variazioni di Brahms-Paganini. Numerose sono inoltre le sue registrazioni radiofoniche per la Rai dove ha suonato come solista che in formazioni cameristiche.

Per informazioni e prenotazioni sul concerto è possibile contattare il numero 380:9087129





Luogo: Circolo Artistico Città di Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 12/06/2024

Data Fine: 12/06/2024

Ora: 19:30

Artista: Antonello Manco

Prezzo: 20.00

