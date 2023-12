In un audace incontro tra Oriente e Occidente, Northern Lights, il nuovo brand di abbigliamento tecnico-sportivo, emerge come un faro di innovazione e stile. Fondato dalla visionaria stilista italo-cinese Susy Zhang, Northern Lights rappresenta il connubio perfetto tra la pregevole qualità dei materiali asiatici e l’eleganza senza tempo dello stile italiano.

Nata da una famiglia cinese e cresciuta tra i capolavori del design italiano, Susy Zhang ha dedicato la sua vita alla creazione di un brand che esprimesse la sua eredità culturale unica e la sua anima cosmopolita. Dopo anni di studi approfonditi, la giovane e brillante stilista ha sviluppato una linea di abbigliamento in grado di unire la robustezza e l’eccellenza dei tessuti cinesi e persiani – riconosciuti tra i più prestigiosi al mondo – con il raffinato gusto estetico italiano.

«”Northern Lights” non è solo un brand, è una dichiarazione d’intenti – afferma Susy Zhang -. Vogliamo ridefinire cosa significhi abbigliamento tecnico-sportivo, elevandolo a nuovi livelli di qualità e design. Ogni capo è un’opera d’arte, progettata per offrire performance eccezionali senza mai compromettere lo stile».

La collezione Northern Lights si distingue per la sua versatilità, adattandosi perfettamente sia agli atleti di alto livello sia a coloro che cercano un abbigliamento casual ma sofisticato. La fusione di funzionalità e bellezza è il cuore del marchio, rendendo ogni pezzo adatto sia per l’attività sportiva che per il tempo libero.

La passione di Susy Zhang per l’arte italiana ha ispirato la sua visione della moda orientandola verso uno stile urban style fonde l’eleganza del design con la maestria dell’arte visiva. Attraverso la collaborazione con alcuni degli artisti italiani più talentuosi, Susy ha dato vita a una collezione esclusiva in edizione limitata. Ogni capo di questa collezione si trasforma in un’autentica opera d’arte, impreziosito da decorazioni e raffigurazioni artistiche “taylormade”. La collezione si distingue per la sua amplia esplorazione di temi immersi nell’estetica vivace dell’arte pop contemporanea e fantasy, creando così un ponte tra tradizione artistica e innovazione stilistica.

Susy Zhang ha anche instaurato importanti collaborazioni con celebri personaggi dello show-biz, confermando la sua influenza e la capacità di attrarre l’attenzione del mondo della moda e dello sport.

Il suo lavoro, spicca non solo per il suo straordinario senso del design, ma anche per il suo impegno sociale. Recentemente, ha catturato l’attenzione di tutti vestendo Francesco Salvi, il grande attore e cantautore italiano, che questo Natale è tornato con “Comete come te”, un progetto di sensibilizzazione creato da un’iconica canzone.

La stilista, con il suo marchio Northern Lights si è prestata, dimostrando di essere non solo un’imprenditrice di moda, ma anche una narratrice di storie.

La presenza di Salvi, con il suo carisma e il suo coinvolgimento, hanno trasformato sia vestiti che il significato dietro ad essi.

In un periodo in cui la moda e l’arte sono sempre più interconnesse con la società, questa giovane stilista italo-cinese si è affermata come un faro di innovazione e impegno sociale.

Il lancio della collezione Northern Lights segna l’inizio di un nuovo capitolo nel mondo dell’abbigliamento tecnico-sportivo, dove la qualità, l’innovazione e lo stile si fondono in un’esperienza unica di moda e funzionalità.

