“Un eroe sarai anche tu”: il Laboratorio Teatrale della Parrocchia Spirito Santo porta in scena l’umanità di Hercules allo Zen per un grande gesto di solidarietà

Dalla forza dei muscoli alla forza del cuore: il teatro come ponte tra i quartieri di Palermo contro i “falsi idoli” del potere.

Il laboratorio della Parrocchia Spirito Santo è orgogliosa di presentare il progetto “Un eroe sarai anche tu”, un laboratorio teatrale che quest’anno vede i giovani della comunità confrontarsi con il mito di Hercules. Più di una semplice messa in scena, lo spettacolo diventa un progetto pedagogico, manifesto di impegno civile e pastorale, mirato a trasformare la forza fisica in forza del cuore.

Quest’anno il gruppo teatrale della Parrocchia si misurerà con un grande classico dell’immaginario pop: Hercules. Ispirato al celebre musical ma reinterpretato per offrire una profonda morale sull’attualità, lo spettacolo esplora la crisi d’identità di un eroe “imperfetto”. Hercules scopre che la vera gloria non risiede nel numero di mostri abbattuti, nella forza, nel potere, ma nella capacità di sacrificarsi per amore dell’altro. Il laboratorio viene guidato dalla regista Serena Bonsague, che già da tre segue questi ragazzi realizzando vari spettacoli di beneficienza in giro per Palermo e provincia, un vero “tour del bene”. Capitanati dal Parroco Giuseppe India, sacerdote della Chiesa Spirito Santo sita in Palermo via Filippo Juvara 43.

Lontano dall’essere una semplice messa in scena ludica, il progetto trasforma lo spazio sacro in un luogo di narrazione creativa. L’obiettivo è ambizioso: aiutare le persone a vincere fragilità ed emotività, offrendo una riflessione profonda sui “mali sociali” moderni e promuovendo messaggi di legalità, pace e solidarietà.

IL CUORE DEL PROGETTO: LA TAPPA ALLO ZEN

Il momento centrale e più significativo di questa rassegna sarà l’appuntamento di domenica 17 maggio 2026 presso il Teatro “San Filippo Neri” nello Zen. La scelta di questo territorio non è casuale: l’evento nasce con la precisa volontà di offrire un gesto concreto di vicinanza e forza comunitaria a una periferia spesso dimenticata, promuovendo il teatro come strumento di riscatto sociale e legalità.

Partecipare a questa data significa sostenere un ideale di città coesa, dove l’arte rompe le barriere e crea ponti di speranza tra i quartieri.

La scelta di Hercules nasce dalla volontà di analizzare un percorso di profonda umanità. Il protagonista, inizialmente isolato dalla sua stessa forza smisurata, rappresenta chiunque possieda un talento che, se non indirizzato all’amore, diventa fonte di solitudine.

“In un mondo che insegna a possedere, il nostro Hercules impara a donare – afferma la regista Serena Bonsangue – Il sacrificio per Megara diventa la sua vittoria più grande. È il messaggio che vogliamo lanciare ai nostri giovani: un vero eroe si misura dalla forza del cuore.”

In un’epoca dominata da “falsi idoli” che celebrano la violenza e il prevaricamento del più forte, il progetto vuole lanciare un segnale controtendenza: Contro il Bullismo, la violenza e l’illegalità, utilizzando un linguaggio universale dell’arte, che parla di valori eterni. Attraverso il laboratorio si vuole metter in evidenza come la “virtù eroica” risieda nell’umiltà e nel servizio – afferma la responsabile del gruppo teatrale e aiuto regista Clemente Debora –

Attraverso i laboratori emozionali (Lorena Di Franco) e la preparazione scenica e musicale (Lizia Fragali e Eleonora Alotta), i ragazzi hanno lavorato per trasformare le proprie insicurezze in espressione artistica, puntando a combattere il bullismo e l’isolamento sociale, trasformando l'”io” del protagonista nel “noi” del gruppo.

Il progetto, finalizzato anche all’evangelizzazione, invita la cittadinanza a riscoprire i valori della legalità, della pace e della solidarietà, contrapponendoli ai “falsi idoli” della violenza e del potere. Il laboratorio teatrale della Parrocchia Spirito Santo non è solo spettacolo, ma una vera e propria officina di comunità, dove ogni giovane è chiamato a scoprire che il proprio “filo della vita” diventa d’oro solo nel momento in cui si impara a donare. “Il fulcro della nostra opera – afferma Don Giuseppe India della Parrocchia dello Spirito Santo – risiede nel ribaltamento della prospettiva del successo. Ercole scopre che la vera natura eroica non risiede nell’acclamazione delle masse, ma nella capacità di ‘perdersi per l’altro’. Il vero atto eroico non è vincere, ma decidere di perdere per amore.”

Il laboratorio mira a favorire l’integrazione e la comunicazione, trasformando lo spazio teatrale in luogo di evangelizzazione mediante l’arte, i partecipanti scoprono che la santità e il coraggio risiedono nei piccoli gesti quotidiani e nella capacità di rialzarsi dalle proprie fragilità.

Gli appuntamenti con la solidarietà:

1. TAPPA SOLIDALE ALLO ZEN

Domenica 17 Maggio 2026, ore 18:00

Teatro “San Filippo Neri” (Via Fausto Coppi, Palermo)

Un evento speciale dedicato alla parrocchia dello Zen e alla forza della comunità.

2. REPLICA TEATRO WHITAKER

Sabato 20 Giugno 2026, ore 21:00

Teatro “Whitaker” – Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù (Via F. Parlatore, 30).

Il Team Creativo:

Dietro la magia della messa in scena batte il cuore di un team dedicato alla crescita dei ragazzi:

Regia: Serena Bonsangue

Aiuto Regia: Debora Clemente

Scenografia: Lizia Fragali

Laboratori Emozionali: Lorena Di Franco

Direzione Musicale: Eleonora Alotta

Audio e Luci: Giuseppe Tarantino

Social media manager: Antonella Tirrito

Si ringrazia la collaborazione del Teatro Massimo di Palermo, per aver concesso elementi scenografici; in particolare il Soprintendente Marco Betta, Sabrina Cucco e Stefano Canzonieri.

CONTATTI E INFO:

Parrocchia Spirito Santo – Via Filippo Juvara, 43 – 90138 Palermo

Email: labteatralespiritosanto@gmail.com | Social: LabTeatraleSpiritoSanto Tel. 3922872769 – 3938466092

Evento gratuito

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