La galleria La Piana Arte contemporanea presenta “Ink” mostra personale di Marco Fratini, a cura di Massimo La Piana.

La Mostra sarà inaugurata Sabato 25 Ottobre alle ore 17.30 presso la sede storica della galleria, in via Isidoro La Lumia 79 a Palermo.

La Piana arte contemporanea, attiva a Palermo dal 2004, propone una ricerca legata in particolar modo alle arti figurative selezionando artisti attraverso criteri legati alla qualità tecnica e all’ originalità della poetica. Questo le ha permesso di collaborare con tanti artisti siciliani attivi nel panorama nazionale. Non fa di certo eccezione Marco Fratini che con le sue opere realizzate con la penna a sfera rappresenta un’esempio raro all’interno della ricerca figurativa contemporanea.





Marco Fratini è un’artista nato a Palermo nel 1969 ,dove si diploma al liceo artistico. Dopo il diploma si trasferisce a Milano per frequentare la prestigiosa NABA, frequenta il corso di laurea in Advertising e si specializza in Art-direction. Dopo i quattro anni di accademia entra subito a lavorare come freelance per una nota agenzia creativa e per quindici anni collabora con case di produzione cinematografiche e pubblicitarie .Da quattro anni si dedica esclusivamente alla produzione artistica personale.

Tra i suoi lavori più noti la realizzazione delle scenografie per lo spettacolo “The best of Aldo Giovanni e Giacomo “in occasione dei 25 anni del famoso gruppo comico.

La poetica di Fratini è legata imprescindibilmente alla tecnica che utilizza per i suoi lavori. La scelta della penna a biro ,elemento che poco si presta ad eventuali ripensamenti o errori diventa mezzo attraverso il quale sviluppare un’atto meditativo concreto ,un mantra che attraverso l’intensità del segno trasmuta una visione fisica in una metafisica.

Fratini utilizza un’immagine tangibile per creare, a mano libera, una visione altra della realtà, una rappresentazione plastica in cui i contrasti tra luci e ombre mutano in vuoti e pieni, in scintillii di luce che costruiscono l’armonia della visione.





Ed ecco quindi sviluppare una personale ossessione verso la magnetica Torre Velasca, le gotiche architetture delle grandi capitali europee ma anche Scopello(suo luogo del cuore dove ritemprare le fatiche invernali ) e i suoi paesaggi marini.

Non mancano gli scorci Palermitani, città sottoposta nell’ultimo decennio a importanti cambiamenti urbani e ritratta attraverso una luminosità cristallina frutto di un’entusiasmo acceso e ritrovato.

Il gallerista Massimo La Piana scrive: ”Marco Fratini è un’entusiasta ,un uomo che ama la vita in tutte le sue sfumature .Per esprimere il suo amore per l’arte ha scelto la strada più difficile ,un tratteggio fitto e impenetrabile che ricorda i grandi Maestri incisori .Penso alla splendida incisione “Vita e morte dell’Ibisco” di Piero Guccione o all’algida bellezza delle figure di Emilio Greco. Sarebbe facile pensare che dietro la meraviglia delle opere ci sia una moltitudine di strumenti tecnici che ne facilitano la realizzazione ,bisognerebbe invece immaginarlo per terra ,con il viso rivolto al foglio di cartoncino e la bic nelle mani ,quasi ipnotizzato dai segni ,che la sua mano accompagna e guida ,in una forma di automatismo psichico. E’ così che lavora! Perchè questa dimensione e’ per lui forma di benessere, quasi terapeutica”.





Durante l’inaugurazione sarà possibile degustare una selezione di vini della cantina” Assuli”, partner della serata . Assuli è un’azienda di eccellenza siciliana con vigneti tra Trapani e Mazara del Vallo. In particolare durante il vernissage ,saranno proposti il ”Carinda” Inzolia e il “Ruggiero“ Syrah, entrambi vini Bio e Doc Sicilia.

La mostra sarà visitabile fino al 15 Novembre nei seguenti giorni ed orari : Lun-Ven: 10.30/13.00- 16.30/20.00 chiusura il Mercoledì mattina Sabato: 11.00/13.00-17.00/20.00

Luogo: La Piana arte contemporanea galleria d’arte, via Isidoro La Lumia ,Palermo, 79

