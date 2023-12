Your browser does not support the video element.

COMUNICATO STAMPA

41st PARALLEL RECORDS presenta:

II°Trance de

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102

LUNedì di ALTRE MUSICHE

a cura di Marco Cappelli & Mezz Gacano







LA PIETRA LUNARE@ Fabbrica 102 ha vinto la sfida!

La scommessa dei curatori, Marco Cappelli e Mezz Gacano, è andata in porto: “Eravamo sicuri di avere un pubblico, e adesso lo sappiamo per certo”.

La scena artistica locale è finalmente alla ribalta. Il pubblico del lunedì premia e rivitalizza la scena musicale creativa in città. Palermo diventa fucina di sperimentazioni e connessioni espressive libere da etichette e dalla cultura dei grandi eventi. Riemerge il creativo sommerso di artisti che nutrono ancora progettualità e credono nello scambio.







Quarto appuntamento

Lunedì 11 Dicembre alle 21:00 a Fabbrica 102, via Monteleone 32/34/36 Palermo







ORNELLA CERNIGLIA e DAVIDE MEZZATESTA

Piano – basso e chitarra

Pianista e compositrice di musica contemporanea, influenzata artisticamente dalle avanguardie americane e italiane Ornella Cerniglia ha inciso, insieme con il mezzosoprano Irene Ientile, il disco Canti della terra e del mare di Sicilia, con la prima registrazione assoluta di alcune opere di Alberto Favara. Nel 2012 ha collaborato con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo per le musiche del documentario Joseph Whitaker. Nel 2015 ha partecipato all’istallazione Music for the Queen di Alessandro Librio, suonando “immersa” in uno sciame di api. Nel 2017 ha pubblicato per l’etichetta Almendra Music l’EP L’Attesa. Nel corso degli anni Ornella Cerniglia ha realizzato le prime esecuzioni assolute di opere di Marco Betta (Punti nel cielo, Scene da “1492 e Canti Notturni), Armando Gagliano (Of Any Flowers), Francesco Pennisi (Deragliamento) e Marco Spagnolo (Hommage). Nel 2020 ha preso parte al progetto Elettronica realizzato dal Festival delle Letterature Migranti, che le ha commissionato i Notturni Primo e Secondo per pianoforte e synth eseguiti in prima assoluta alla Cappella Palatina di Palermo nel 2021, insieme a Music for Piano (1989-97) di Franghiz Ali-Zadeh (prima esecuzione a Palermo). Ornella Cerniglia è inoltre pianista residente del Self-Standing Ovation Boskàuz Ensemble guidato da MezzGacano, con il quale ha registrato il disco Kinderheim.Nel 2022 ha pubblicato il suo ultimo lavoro Untili the Last Resonance.







Mezz Gacano è un progetto musicale di David(e) Nino Urso Mezzatesta, nato dalle ceneri di Multimedial Stigghiolizing Enteprise (già Slapamdeus) e Tchazart.

Il gruppo debutta nel 1998 al Bataclan di Salso con Fabrizio Lazzaretti al piano elettrico, Pietro “pillino” Pizzuto al basso, Piero De Gaetano alla batteria e naturalmente Davide.

A Gennaio del 2013 Mezz Gacano ha inciso in Svizzera con il gruppo sperimentale “Zone experimentale” una raccolta di partiture composte negli ultimi quindici anni e che diverrà poi il suo quarto disco: “Froka: Zone Experimentale plays Mezz Gacano” edito da Lizard Records. Nel Dicembre 2016 finalmente (ri)forma il Self Standing Ovation Boskàuz Ensemble (Ssobe) con cui suonerà parte di “Froka” e parte del nuovo materiale che vedrà la luce nel corso dell’anno.

A Maggio del 2017 il Mezz Gacano’s Self-Standing Ovation Boskàuz Ensemble (SsOBE) entra in studio con ospiti del calibro di Gianni Gebbia e Tommaso Leddi (dei leggendari Stormy Six) e registra “Kinderheim” che viene coprodotto da Lizard Records e Almendra Music.

Da Marzo 2018 è in giro per lItalia con il “Kinderheim Kunst Quintett” (KK5t) toccando tappe fondamentali dell’underground ma anche di circoli esclusivi del rock e del progressive italiano.







Discografia essenziale:

https://sasimerecords.bandcamp.com/album/pal-ra-di-bosk-uz

https://sasimerecords.bandcamp.com/album/avangandiastrialopiteco

https://sasimerecords.bandcamp.com/album/ozocovonobovo

https://sasimerecords.bandcamp.com/album/froka

https://sasimerecords.bandcamp.com/album/kinderheim

https://sasimerecords.bandcamp.com/







PROGRAMMA

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102











Palermo 9 Dicembre 2023

Ufficio stampa Elena Beninati

+39 336386748

elenabeninati99@gmail.com

Luogo: Fabbrica 102, Via Montenapoleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/12/2023

Data Fine: 11/12/2023

Ora: 21:00

Artista: ORNELLA CERNIGLIA E MEZZ GACANO

Prezzo: 0.00

