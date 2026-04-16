Proseguono gli appuntamenti del Teatro alla Guilla, nel cuore del Capo, con la direzione artistica di Valerio Strati, per offrire un palcoscenico alle compagnie che non hanno spazi né occasioni di visibilità. Il progetto “residenze” che prevede, appunto, per i gruppi di avere per diciotto giorni lo spazio del teatro gratuitamente a disposizione per le prove a cui segue poi lo spettacolo aperto al pubblico, è arrivato al suo quarto anno.





Venerdì 17 e sabato 18 aprile alle 21, è la volta di “La porta. Foto di madri” di e con Nunzia Lo Presti che con una sola attrice sulla scena racconta tante figure di donne che lottano contro il luogo comune e a volte lo assecondano loro malgrado, testimoniando in ogni caso il cambiamento che la maternità vive al giorno d’oggi.





Lo spettacolo, già dal titolo, oltre a segnare simbolicamente il senso del passaggio, indica anche lo specchio del parto, un momento nella vita di un essere umano che non ritornerà mai più uguale a se stesso, un viaggio sempre singolare, perché fatto da sole, personale, perché interessa la persona nella sua interezza, un viaggio in cui ogni nuovo inizio è una conquista che, per sua natura, diventa subito obsoleta, e ogni parola a proposito ha ancora bisogno di essere detta fuori dai denti, per dare voce e carne a uno dei temi in evoluzione della complessa società che viviamo: il femminile oltre le aspettative, il senso della scelta, la genitorialità nella società della performance.

Per maggiori informazioni 340 6801322

Luogo: teatro alla guilla, via sant’agata alla guilla , 18 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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