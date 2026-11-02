La richiesta di vaccinazioni è stata tale da spingere gli operatori a proseguire il servizio per oltre un’ora rispetto all’orario di chiusura previsto. È uno degli elementi più significativi della giornata dell’ASP di Palermo alla Domenica Favorita. Il Villaggio della Salute, allestito nel viale centrale della Palazzina Cinese, ha registrato complessivamente 551 prestazioni.

Dalle vaccinazioni agli screening oncologici, dai controlli pediatrici alla tutela degli animali, il Villaggio ha proposto un’offerta articolata di servizi gratuiti e ad accesso diretto.

Sono state 178 le vaccinazioni effettuate, con un afflusso che è proseguito ben oltre le 13.30. Gli operatori hanno continuato a somministrare i vaccini anche dopo l’orario previsto, per rispondere alle richieste dei cittadini ancora in attesa. Grande interesse anche per gli screening visivi e logopedici pediatrici, che hanno coinvolto 150 bambini. Un risultato che sottolinea l’attenzione delle famiglie verso la salute dei più piccoli e l’importanza di individuare precocemente eventuali difficoltà della vista e del linguaggio.





Sul fronte della prevenzione oncologica sono state 48 le prestazioni complessive tra mammografie, Pap Test, HPV Test e SOF Test distribuiti. Altri 12 cittadini hanno aderito ai controlli per le infezioni sessualmente trasmesse, attraverso test per HIV, sifilide ed epatite C.

Ampia anche la partecipazione alle attività di prevenzione del randagismo, con 81 animali identificati attraverso l’impianto gratuito del microchip. Nel corso della mattinata sono stati inoltre registrati 28 accessi allo sportello amministrativo, 9 allo sportello PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute – e 45 contatti all’Info Point.

L’attività di prevenzione dell’ASP proseguirà con un nuovo appuntamento dedicato alla campagna antinfluenzale. Il 13 e 14 novembre, in occasione dell’Expo della Maratona di Palermo, sarà allestito in piazza Castelnuovo uno spazio per l’Influ Day, con la possibilità di vaccinarsi contro l’influenza. L’iniziativa proseguirà anche il 14 e 15 novembre nelle Case della Comunità dell’Azienda, con l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni di accesso alla vaccinazione sul territorio.

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