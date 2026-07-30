Ad agosto la prevenzione non va in ferie. Per favorire l’adesione ai programmi di screening oncologico, l’ASP di Palermo organizza per tutto il mese un calendario di Open day ad accesso libero al PTA Enrico Albanese di via Papa Sergio I, dove sarà possibile effettuare gratuitamente gli esami di prevenzione o prenotare quelli previsti dai programmi di screening del Servizio sanitario regionale, senza necessità di prenotazione: mammografia per donne 50-69 anni di età (da effettuarsi ogni 2 anni); Pap test donne 25-29 anni (ogni 3 anni); HPV test donne 30-64 anni ogni 5 anni); Sof test (ricerca del sangue occulto nelle feci) donne ed uomini 50-69 anni (ogni 2 anni).





L’iniziativa è stata programmata per offrire ai cittadini un’opportunità in più proprio nel periodo estivo, quando gli impegni quotidiani si riducono e diventa più semplice dedicare qualche ora alla tutela della propria salute. L’obiettivo è incrementare l’adesione agli screening per il tumore della mammella, del colon-retto e del collo dell’utero, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile aderire ai programmi di screening con accesso diretto. Lo screening del tumore del collo dell’utero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria sarà possibile aderire anche allo screening del tumore del colon-retto. Lo screening mammografico sarà invece disponibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30, oltre che il martedì e il giovedì dalle 9 alle 17.

La concentrazione delle attività nel PTA Enrico Albanese consentirà ai cittadini di trovare in un’unica sede i principali programmi di screening oncologico, con un percorso semplice, rapido e facilmente accessibile.

“Ad agosto vogliamo trasformare il tempo delle ferie in un’occasione per prendersi cura della propria salute – sottolinea il direttore generale dell’ASP Palermo, Alberto Firenze – abbiamo scelto di eliminare anche il vincolo della prenotazione per rendere ancora più semplice l’accesso agli screening. Bastano pochi minuti per aderire a programmi che possono fare la differenza, consentendo di individuare precocemente eventuali patologie e aumentare in maniera significativa le possibilità di cura”.

Per informazioni: coscreening@asppalermo.org; Wthatsapp 334 6899411; Numero verde 800 833 311.

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