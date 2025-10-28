Si è conclusa a Palermo la IX edizione delle Giornate Siciliane di Medicina, evento che ha riunito medici e professionisti di diverse specializzazioni per due giornate di confronto su nutrizione, prevenzione e benessere.

Promosse dall’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano ODV”, le Giornate (24 e 25 ottobre) hanno riaffermato il legame profondo tra scienza e solidarietà, con l’obiettivo di rendere la salute un diritto accessibile a tutti. Il tema principale dell’edizione 2025 è stato la nutrizione, riconosciuta come pilastro fondamentale nella prevenzione e nel trattamento di numerose patologie croniche. Gli specialisti intervenuti hanno approfondito il ruolo dell’alimentazione in diversi ambiti della medicina – dall’endocrinologia alla dermatologia, dalla chirurgia alla medicina estetica e rigenerativa – sottolineando l’importanza di un approccio integrato basato su stili di vita sani e consapevoli. Al tema della nutrizione è stata inoltre dedicata una tavola rotonda aperta al pubblico, che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli esperti.





“Abbiamo scelto la nutrizione come filo conduttore perché è un elemento trasversale che incide sulla prevenzione e sulla gestione di molte patologie”, dichiara la Dott.ssa Eliana Lanza, Medico estetico e Presidente del congresso nazionale.

Nel corso dell’evento è stato rinnovato l’impegno dell’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano” nel portare avanti iniziative concrete a favore di chi si trova in difficoltà. Tra queste, il progetto “Visita Sospesa – Mano nella Mano”, che permette di offrire visite mediche gratuite a persone che non possono permettersi di accedere a percorsi diagnostici o terapeutici.

“Le nostre attività – afferma il Dott. Giovanni Alberti, Presidente dell’Associazione in memoria di sua moglie Lilli Lorusso e Medico estetico- nascono dal desiderio di diffondere solidarietà verso uomini, donne e bambini. Attraverso la scienza e l’assistenza, vogliamo restituire dignità e fiducia, seguendo l’esempio di Lilli, che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri”.

Tutte le informazioni per partecipare attivamente o offrire un contributo economico sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione (www.lillilorusso.org) oppure contattando direttamente via email all’indirizzo lillilorussomnm@gmail.com.





Durante i lavori è stato dato spazio anche alla medicina estetica e rigenerativa, oggi sempre più intesa come medicina del benessere e della prevenzione. Non un intervento per cambiare, ma un percorso per vivere in armonia con sé stessi, prevenendo i segni del tempo e promuovendo una corretta evoluzione dell’età. La medicina rigenerativa è stata indicata come una delle frontiere più promettenti della ricerca biomedica, un ambito che unisce competenze di ortopedia, dermatologia, chirurgia e altre discipline per restituire funzionalità e salute ai tessuti, nel rispetto della persona e della sua naturalezza.

Per chi fosse interessato, nei prossimi giorni saranno disponibili online alcune delle relazioni presentate durante l’evento consultando il sito ufficiale del congresso: www.gsme.it

