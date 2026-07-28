Si chiude la rassegna letteraria “Sotto il nespolo” realizzata dall’associazione culturale Tersicula. Venerdì 31 luglio 2026 alle ore 20 si terrà il terzo e ultimo appuntamento di questa edizione, come di consueto, sotto il suggestivo albero di nespolo, nel giardino della sede di via Calì 36 a Valverde (Ct).





Ospite di questo nuovo incontro il tenore italiano Alfio Vacanti, autore del romanzo “Dagli echi della notte. Il regno della bellezza” (Carthago edizioni), un’opera intensa e ricca di significati simbolici. A dialogare con l’autore sarà Rosario Filippo Tomarchio, presidente dell’Associazione TerSicula, che guiderà il pubblico alla scoperta del romanzo, dei suoi temi e del percorso umano e artistico del suo autore. Sarà lo stesso Alfio Vacanti a curare la parte musicale dell’incontro con alcuni interventi vocali.

“La nostra formula -spiega Tomarchio- prevede un dialogo tra letteratura e musica. E ci sembrava particolarmente significativo affidare ad Alfio Vacanti i momenti musicali di questo ultimo appuntamento della rassegna letteraria che ogni anno ci regala grandi emozioni”.





Al centro della trama c’è la storia di Riccardo, stanco di essere chiamato “strano” e sentirsi sbagliato in una società che non sente sua. Decide, così, di fare un passo eroico

e andar via nel silenzio, senza voltarsi indietro, ma è ancora ignaro che questo atto lo porterà a vivere un viaggio magico alla scoperta dell’anima del mondo e non solo del vero Io. Quegli Echi che sin da piccolo nella notte sentiva diventano immagini e personaggi che lo condurranno verso il risveglio interiore. Metafora non del singolo bensì dell’universale ricerca di ogni uomo.





Con questo testo, il tenore si dedica alla scrittura arricchendo il suo già significativo curriculum. Vacanti è diplomato in Musica e Canto Lirico con lode presso l’Accademia Musicale “P. Mascagni” di Livorno nel 2014. Ha conseguito la laurea magistrale in lingua e letteratura italiana presso l’Università di Pisa nel 2018. Ha collaborato con Carla Benedetti, Giuliano Ranucci, Gian Biagio Conte, Fabrizio Cigni, Gabriella Albanese e Livio Petrucci. Ha iniziato gli studi di canto nel 2007 con il soprano G. Alessi a Catania e proseguito con la soprano M. Billeri, poi con J. Perry e G. Filianoti.

È stato anche presidente e redattore della rivista “Atti & Sipari”.

Luogo: Tersicula, Via Calì, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

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