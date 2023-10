La scuderia RO racing con un Tris d’Assi al Rally di Sanremo Storico, valido per il Campionato europeo e italiano rally. Il Trio d’attacco, formato da Franco Cunico con Gigi Pirollo, Lucio Da Zanche con Lele De Luis e Natale Mannino con Giacomo Giannone, è pronto a lasciare il proprio segno sulle strade del Ponente Ligure. Nel fine settimana sportivo ci sarà spazio anche per il giovane centauro marchigiano Noel Spangemberg, al via di una nuova prova del Civ che si corre a Imola, per il Trofeo Predator e per lo Slalom di Misilmeri.

Il Rally di Sanremo Storico è pronto a riportare i nostalgici sulle strade che scrissero tante battaglie iridate. La scuderia RO racing schiera sulle strade del Ponente Ligure una squadra composta da assi del volante. Tra poche ore, nella manifestazione valida per la serie continentale e per l’italiano, si sfideranno in duelli combattuti a suon di secondi: Lucio Da Zanche in gara, con Lele De Luis, che, a bordo di una Porsche 911 Carrera RS del Secondo Raggruppamento, seguita dai fratelli Melli delle officine Pentacar, vorrà bissare il successo della scorsa edizione, Natale Mannino e Giacomo Giannone che, su una Porsche 911 Carrera Sc del Team Guagliardo, proveranno a vincere il titolo italiano del Terzo Raggruppamento e sempre su una splendida Porsche 911 RSR del Quarto Raggruppamento seguita da Guagliardo, faranno il loro ritorno alle competizioni i plurititolati Franco Cunico e Gigi Pirollo che sulle strade sanremesi furono autori di imprese epiche negli anni iridati della competizione.

In pista, al Circuito di Imola, il giovane centauro Noel Spangemberg è invece pronto a scendere in pista per i giri di qualifica di un nuovo round del Campionato italiano di velocità della categoria CEM. Il marchigiano saprà offrire una nuova prestazione di carattere.

Sempre in pista, ma in Umbria, al Circuito di Magione e nel Trofeo riservato alle vetture Predator ci sarà Federico Parrinello.

La Sicilia, ospiterà invece una nuova prova della Coppa Acisport di Slalom. A Misilmeri, in provincia di Palermo, in rappresentanza del sodalizio di Cianciana ci saranno: Marco Gammeri, con la sua Renault Clio Rs della classe E1 Italia 2000, Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106 della classe Racing Start Plus 1600, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 della classe Racing Start 1600, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio Rs della classe Racing Start Plus 2000, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106 della classe N1400, Salvatore Catanzaro, con una Citroen Saxo della classe A1600, Yuri Floriani, con una Peugeot 106 della classe N1400 e Antonino Di Matteo, con una Formula Gloria C8 TM della classe E2SS 1400.

