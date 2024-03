La scuderia RO racing pronta a nuove sfide nel fine settimana agonistico che sta per arrivare. Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani, sarà in cerca di risultato al Rally del Ciocco, primo round del Campionato italiano assoluto rally. Angelo Lombardo proverà a raggiungere un nuovo successo alla sua prima uscita nell’Europeo rally per auto storiche che si disputerà in Costa Brava in Spagna.

Si preannuncia ricco di appuntamenti il fine settimana agonistico che sta per prendere il suo via. La scuderia Ro racing sarà, infatti, impegnata con i propri portacolori in diversi appuntamenti di caratura internazionale.

In Spagna, al Rally Costa Brava, dopo la recente vittoria all’Historic Rally delle Vallate Aretine, Angelo Lombardo, che dividerà l’abitacolo della sua inseparabile Porsche 911 del Secondo Raggruppamento con Jean Campeissi, si presenterà ai nastri di partenza della prima gara del Campionato europeo rally per auto storiche.

Il driver siciliano, campione italiano di specialità nel 2019 e nel 2022, è pronto a una nuova sfida e, seguito come di consueto dal suo preparatore Guagliardo, vuole tentare la scalata alla serie continentale.

In Italia invece a prendere il via con il rally Il Ciocco e Valle del Serchio, giunto alla sua quarantasettesima edizione, sarà la massima serie del rallysmo nazionale; il Campionato italiano assoluto rally. In Garfagnana, a difendere i colori del sodalizio siciliano, ci sarà il padrone di casa Paolo Andreucci. Il plurititolato driver toscano dividerà l’abitacolo della sua Citroen C3 Rally2, gommata Mrf Tyres, con Rudy Briani. I due sono pronti a un nuovo confronto con i migliori rappresentanti dell’Italia rallistica.

In Puglia al terzo Event Show Salento Circuit, che si disputerà sabato 16 e domenica 17 marzo alla Pista Salentina di Ugento in provincia di Lecce, saranno impegnati con una Skoda Fabia R5 Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi.

Al kartdromo internazionale di Lonato, in provincia di Brescia, il giovanissimo Daniele Schillace salirà sul suo nuovo kart della categoria OKN, seguito dalla Lenzo Kart, per disputare una delle gare di maggior successo del panorama italiano, il Trofeo Margutti, giunto alla sua trentacinquesima edizione.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.