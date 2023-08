Un mese intero di musica, passeggiate alla scoperta di luoghi magici immersi nel verde del palermitano e delle Madonie, percorsi artistici e mostre che richiamano al concetto di tutt’uno tra uomo e natura. Giunge alla sua settima edizione AlturEstival, il festival ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano sui Monti di Palermo, e si avvale anche quest’anno della collaborazione della neonata Associazione Ecomuseo dei Sentieri Culturali dei Monti di Palermo e di San Martino delle Scale, che coinvolge ilC.A.S., l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, la Pro Loco ed il Comune di Monreale, in programma dal 1 al 30 settembre. Una rassegna che coinvolgerà, come di consueto, alcune delle stazioni dello storico Club Alpino tra l’area della Conca d’Oro, di San Martino delle Scale e il territorio di Castelbuono e Geraci Siculo.

AlturEstival quest’anno, nel 2023, dichiarato dall’Onu come simbolo del dialogo come garanzia di pace, propone alcuni temi basati sul dialogo culturale, ovvero sulla convivenza tra i popoli attraverso le arti, le culture e le testimonianze. “Alcuni momenti saranno dedicati ad alcuni artisti che nel Novecento si sono distinti per le loro opere sulla pace tra i popoli quali Pablo Neruda e Victor Jara, di cui il 2023 segna il cinquantenario della loro scomparsa – spiega il direttore artistico del AlturEstival, Mario Crispi – in tal senso i due poeti ha lasciato nel solco della cultura siciliana importanti elementi di ispirazione e contatto da parte dei poeti e degli artisti degli anni Sessanta di cui si ricordano alcuni nomi come Ignazio Buttitta, che ebbe rapporti con Neruda, mentre il gruppo musicale Agricantus fu ispirato inizialmente dalla Nueva Canciòn Chilena di cui Victor Jara fu il fautore”.

Ad aprire il festival, venerdì 1 settembre, a Castelbuono al Chiostro di San Francesco, alle 21.30, sarà “SicilyInside”, il nuovo progetto musicale del trio formato dal polistrumentista Michele Piccione, dal fiatista Mario Crispi e dal musicista e cantante galatese Antonio Smiriglia.

Il 9 settembre, invece, sempre al Chiostro di San Francesco a Castelbuono, alle 21.30 la rassegna prosegue con il concerto de “La Banda del Sud”, super gruppo che propone musiche del Sud Italia rivisitate e formato da musicisti provenienti da Campania, Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia, progetto ideato da La Bazzarra, sotto la direzione artistica di Gigi di Luca.

Domenica 17 settembre, alla Chiesa del Castellaccio a Monte Caputo (Monreale), alle 11.30, previsto invece il concerto dei “Vacua Moenia” che attraverso ricerche sonore raccontano la vita dei borghi rurali, dei villaggi, delle case coloniche delle aree interne della Sicilia, con particolare interesse per l’ambiente acustico, la storia e il paesaggio, l’architettura e il valore memoriale degli archivi. A seguire alle ore 15:00, sempre al Castellaccio, il cantautore laziale pluripremiato SALE, al secolo Eugenio Saletti che accompagnato dal padre Stefano (Piccola Banda Ikona) porterà sul palco un repertorio di canzoni contro le guerre.

Sabato 23 settembre, all’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale (Monreale) alle 18.30 sarà invece la volta del gruppo

La Bella Noeva di Catania che ha individuato nella musica del Mediterraneo, sia antica che moderna, sia popolare che d’autore, la sua preferenza musicale.

Domenica 23 settembre, sempre all’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale (Monreale), alle 18.30, concerto dei Punamanu composto da Nino Agrusa e Daniele Schimmenti, impegnati fin dal 1977 nell’ambito della musica popolare e folk della Sicilia (ricerca sul campo e collaborazioni, tra l’altro, con Rakali, Enzo Rao Shamal, Laura Mollica, Giuseppe Greco, Enza Lauricella, Massimo Carrano, Canzoniere del Sud).

Il cantautore ennese Giusepppe Di Bella, invece, sarà protagonista del concerto che si terrà venerdì 29 settembre, alla Chiesa del SS. Crocifisso di Castelbuono alle 21.

Sabato 30 settembre, invece, all’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale (Monreale) alle 18:00 concerto de I Phase duo composto da Eloisa Manera(violinista, compositrice and improvvisatrice) e Stefano Greco (producer, sound designer e dj). A seguire, alle 19:00 Giuseppe Di Bella con le sue composizioni poetico/musicale

In occasione della settima edizione di AlturEstival è in programma una giornata dedicata al 50esimo anniversario dalla scomparsa di Pablo Neruda. L’appuntamento è il 24 settembre, alle 11.30, al Castellaccio di Monreale con “PABLO y VICTOR”. L’evento intende ricordarne la poetica e la forza delle parole e delle canzoni celebrando il 50esimo anniversario della morte, avvenuta nel 1973 per mano dei sicari della dittatura militare di Pinochet. Partecipano alla mattinata Maurizio Maiorana, Mario Crispi, Paolo Romano, protagonisti della scena musicale palermitana che sono stati ispirati dal movimento della Nueva Canciòn Chilena e alcuni poeti siciliani che interverranno con propri componimenti e letture inerenti le tematiche della pace e delle guerre.

In occasione di AlturEstival, rispettivamente al Rifugio Francesco Crispi a Piano Semprìa a Castelbuono e al Castellaccio di Monreale, verranno allestite due mostre: “Sarawak: un viaggio nella foresta pluviale” con immagini tratte dalla spedizione del 2002 in Borneo supportata dal C.A.S. e dall’Università di Palermo e “I cammini delle culture”, a cura dell’Ecomuseo dei Monti di Palermo (dagli Archivi del Club Alpino Siciliano).

Come di consueto nel corso di AlturEstival diverse saranno le passeggiate naturalistiche e i percorsi sonori. Dall’escursione sonora il 1 settembre, a partire dalle 16, a Castelbuono, al Bosco del Vicaretto/Rocche di Gonato con Michele Piccione, per poi proseguire con Piano Semprìa/Piano Pomo/Piano Imperiale e l’escursione sonora con Antonio Smiriglia, il 3 settembre alle 11. Il 9 settembre, alle 16:00, invece, in programma, sempre al Bosco del Vicaretto, l’escursione musicale con Oreste Forestieri (polistrumentista de La Banda del Sud). Domenica 17 settembre, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’escursione guidata con risalita di Monte Caputo dalla strada Vicinale San Martino e sentiero Sud “degli Austriaci”. Domenica 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, è in programma l’escursione guidata che partirà da Portella San Martino e che seguirà il sentiero Ovest di Monte Caputo. Il festival si avvale del contributo del Ministero della Cultura, attraverso il bando periferie della Città Metropolitana di Palermo, nonché del supporto del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana Assessorato al Turismo.

